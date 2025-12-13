బీమా సొమ్ము కోసం సొంత మామను చంపేసిన అల్లుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనకాపల్లిలో ఓ దారుణం జరిగింది. బీమా సొమ్ముల కోసం సొంత మామనే అల్లుడు చంపేశాడు. ఈ హత్యలో మనవడు కూడా పాలుపంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తన మామ రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయినట్టుగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, పోలీసులు ఈ కేసును చాకచక్యంగా ఛేదించారు. ఆ తర్వాత ఈ హత్యకు పాల్పడిన నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
అనకాపల్లి డీఎస్పీ శ్రావణి శనివారం వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. కసింకోట మండలం కొత్తపల్లిలో ఈనెల 9న కుర్రు నారాయణమూర్తి(54) మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయినట్లు మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. మృతదేహంపై ఉన్న గాయాలు చూసి హత్య చేసినట్లుగా పోలీసులు అనుమానించారు.
కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నారాయణమూర్తి పేరుమీద ఆరు నెలల క్రితం వివిధ కంపెనీల్లో రూ.1.08 కోట్లకు బీమా పాలసీలు తీసుకున్నట్టు గుర్తించారు. అతను చనిపోతే బీమా సొమ్ము తమకు వస్తుందని భావించిన అల్లుడు సుంకరి అన్నవరం, మనవడు సుంకరి జ్యోతి ప్రసాద్ కలసి నారాయణమూర్తిని ఇనుప రాడ్డుతో తలపై కొట్టి హత్య చేశారు.
ఈ కేసుతో ప్రమేయం ఉన్న ఎల్ఐసీ ఏజెంట్ భీముని నానాజీ, హత్యలో పాల్గొన్న అగ్రహారపు తాతాజీలను అరెస్టు చేసినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. హత్య కేసును ఛేదించిన కసింకోట సీఐ స్వామి నాయుడు, ఎస్ఐ మనోజ్ లక్ష్మణరావులను డీఎస్పీ అభినందించారు.