మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (20:00 IST)

అప్పు తీర్చమన్నందుకు వృద్ధుడిని సజీవ దహనం చేశారు.. ఎక్కడ?

deadbody
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. అప్పు తీర్చమన్నందుకు గిరిజన తెగకు చెందిన వృద్ధుడిని సజీవదహనం చేశారు. ఈ దారుణం జిల్లాలోని మారుమూల శివారు కొండ ప్రాంత గ్రామంలో జరిగింది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
జిల్లాలోని పాడేరు మండలం అయినాడ పంచాయతీ చింతలవీధిలో కొర్ర రామన్న (62), వంతల సోమన్న మిత్రులుగా ఉండేవారు. అవసరాల నిమిత్తం సోమన్నకు.. రామన్న రూ.5600 అప్పు ఇచ్చాడు. రామన్న తరచూ అడుగుతూ, అందరితో చెబుతుండడంతో ఆగ్రహం పెంచుకున్నాడు. 
 
అతని ఇంటికి వెళ్లి కర్రతో దాడి చేశాడు. డబ్బులు అడుగుతావా అని ఇంటికి నిప్పంటించాడు. హాహాకారాల మధ్య వృద్ధుడు సజీవ దహనమయ్యాడు. అప్పిచ్చిన పాపానికి హత్యకు గురయ్యాడని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఐ దీనబంధు తన సిబ్బందితో గ్రామాన్ని సందర్శించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

