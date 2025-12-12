యువతిని వంచించిన ముగ్గురు కామాంధులు...వేర్వేరుగా అత్యాచారం
ఓ యువతిని ముగ్గురు కామాంధులు వంచించారు. ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఆ యువతుని లోబరుచుకుని వేర్వేరుగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బస్సులో ఒకరు, ఆటోలో ఒకరు, కళాశాలలో ఒకరు పరిచయమైన నిందితులు మంచిగా నటిస్తూ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత ఆ ముగ్గురు కామాంధులు మోసం చేయడంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, తాడిపత్రి నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓ యువతి అనంతపురం నగరంలో డిప్లొమో రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది. రోజూ సొంతూరు నుంచి కళాశాలకు వచ్చి వెళ్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో పాతూరులోని ఆటోడ్రైవర్ గురుమోహన్ పరిచయమై, ప్రేమ పేరుతో దగ్గరయ్యాడు. ఈ నెల 2వ తేదీన కళాశాల నుంచి పంపనూరుకు ఆటోలో తీసుకెళ్లాడు. సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించిన యువతని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెపై బలవంతంగా అత్యాచారం చేశాడు. మరుసటి రోజున సొంతూరికి వెళ్లడానికి బస్సెక్కించాడు.
తాడిపత్రి చేరుకున్న బాధితురాలు ఇంటికి వెళ్లడానికి భయపడి అప్పటికే బస్సులో పరిచయమైన ప్రదీప్ (శింగనమల) దుకాణం వద్దకు వెళ్లింది. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని తాను ఉంటున్న అద్దె గదికి తీసుకెళ్లి ప్రేమిస్తున్నానంటూ చెప్పి శారీరకంగా కలిశాడు. అనంతరం ఆమెను కడపకు వెళ్లే బస్సు ఎక్కించాడు. కడపకు చేరుకున్న యువతి అక్కడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్లింది.
అక్కడ అప్పటికే కళాశాలలో పరిచయమున్న బ్రహ్మనాయుడు (కదిరి తాలుకా)కు ఫోన్ చేయగా, అతడు బాధితురాలిని తాను నివాసం ఉంటున్న గదికి తీసుకెళ్లాడు. 'నువ్వంటే ఇష్టం.. పెళ్లి చేసుకుంటాను' అంటూ నాలుగు రోజుల పాటు గదిలో ఉంచుకుని అత్యాచారం చేశాడు. బాధితురాలు అక్కడ నుంచి తాడిపత్రి పట్టణానికి చేరుకుని స్నేహితురాలి ఇంట్లో ఆశ్రయం పొందింది.
ఇంతలో యువతి కుటుంబ సభ్యులు నగరంలో ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. చివరికి బాధితురాలు తన కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ముగ్గురి బాగోతాలను బయట పెట్టింది. దీంతో పోలీసులు ముగ్గురిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు కామాంధుల కోసం గాలిస్తున్నారు.