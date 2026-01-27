మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (13:15 IST)

ఆస్తి కోసం మత్తు బిళ్ళలు కలిపిన బిర్యానీ భర్తకు వడ్డించి హత్య

కట్టుకున్న భర్త తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేని భార్య.. బిర్యానీలో మత్తు బిళ్లలు కలిపి భర్తను వడ్డించింది. అది ఆరగించిన భర్త మృత్యువాతపడ్డాడు. ఈ కుట్రకు మరో ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు పూర్తి సహకారం అందించాడు. ఈ దారుణం గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
జిల్లాలోని దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరుకు చెందిన లోకం శివనాగరాజు (48)కు లక్ష్మీ మాధురితో 2008లో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. శివ నాగరాజుకు ఉల్లిపాయల వ్యాపారంలో, ఆన్‌లైన్‌లో షేర్స్‌లో నష్టాలు రావడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అతని భార్య విజయవాడలోని ఓ సినిమా థియేటర్‌లో పనికి వెళ్లిన క్రమంలో అక్కడ సత్తెనపల్లి మండలం గార్లపాడు గ్రామానికి చెందిన కొండవీటి గోపితో ఏర్పడిన పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. 
 
భర్త తనను కొడుతూ హింసిస్తున్నాడని తరచూ గోపికి చెపుతుండేది. భర్త ఉల్లిపాయల వ్యాపారం చేయడం ఇష్టం లేని ఆమె.. భర్తను హైదరాబాద్‌లో కారు ట్రావెల్స్‌ నిర్వహిస్తున్న గోపీ వద్దకు ఉద్యోగానికి పంపించింది. ఈ క్రమంలో భార్య వివాహేతర సంబంధం గురించి శివనాగరాజుకు తెలియడంతో అతడు తిరిగి చిలువూరులోని తన ఇంటికి వచ్చేశాడు. ఈ విషయంలో భార్యను గట్టిగా మందలించాడు. దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. 
 
ఇందుకోసం నెల రోజుల క్రితమే ప్లాన్ వేసింది. నెల రోజుల కిందటే పథకం ప్రకారం తన భర్త పేరుతో ఉన్న ఆస్తిని లక్ష్మీమాధురి తన పేరుతో రాయించుకుంది. ఆ తర్వాత అతడిని హతమార్చాలని ప్రియుడు గోపికి చెప్పింది. దీంతో పథకం ప్రకారం గోపి తన స్నేహితుడు ఫిరంగిపురం మండలం ఎర్రగుంట్లపాడుకు చెందిన ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడు కంబంపాటి సురేష్‌తో కలసి మత్తు బిళ్లలు తీసుకున్నాడు. 
 
ఈ నెల 18వ తేదీన 30 మత్తు బిళ్లలను చపాతీకర్రతో పొడిలా చేసి మటన్‌ బిర్యానీలో కలిపి లక్ష్మీమాధురి భర్తకు పెట్టింది. అత్తమామలకు అనుమానం రాకుండా వారికి సాధారణ బిర్యానీ పంపించింది. శివనాగరాజు మత్తులోకి వెళ్లగానే ముగ్గురూ కలిసి అతడి ముఖంపై దిండు వేసి అదిమి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం గోపి, సురేష్‌లు వెళ్లిపోయారు. 
 
తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. డీఎస్పీ మురళీకృష్ణ పర్యవేక్షణలో సీఐ ఏవీ వీర బ్రహ్మం, ఎస్సై వెంకట రవి లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీంతో లక్ష్మీమాధురి ఆమె ప్రియుడు గోపి, సురేష్‌లు ఈ హత్య చేసినట్లు తేలడంతో ముగ్గురినీ అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ చెప్పారు. 

