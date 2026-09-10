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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (19:57 IST)

స్కూల్ లీవ్ ఇస్తారని తోటి విద్యార్థిని చంపబోయిన స్టూడెంట్స్...ఎక్కడ?

Class Room
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:57 IST)
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Class Room
పాఠశాల విద్యార్థి ఎవరైనా చనిపోతే సెలవు ప్రకటిస్తారన్న ఉద్దేశంతో, ఇద్దరు విద్యార్థులు తమ స్నేహితుడిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటన అన్నమయ్య జిల్లాలోని కంబంవారిపల్లెలో ఉన్న గ్యారంపల్లె గురుకుల పాఠశాలలో చోటుచేసుకుంది. ఈ పాఠశాలకు చెందిన ఇద్దరు ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థులు ఇంకా హాస్టల్ నివాసితులు, వారం రోజుల క్రితం తమ గదిలోని తోటి విద్యార్థి ముఖంపై దిండును గట్టిగా నొక్కి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపడానికి ప్రయత్నించారు. 
 
అయితే, ఆ విద్యార్థి వారి బారి నుండి తప్పించుకోగలిగాడు. కానీ పాఠశాల సిబ్బంది ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచారు. అయితే, ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న ఎంఈఓ రెడ్డి బాషా పాఠశాలను సందర్శించి వివరాలు ఆరా తీశారు. ఆయన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి వారితో మాట్లాడారు. 
 
రెండేళ్ల క్రితం ఒక విద్యార్థి మరణించినప్పుడు పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించారని, అదే తరహాలో సెలవు లభిస్తుందనే ఉద్దేశంతోనే ఆ విద్యార్థులు తమ గదిలో వుండే తోటి విద్యార్థిని చంపడానికి ప్రయత్నించారని ఎంఈఓ రెడ్డి తెలిపారు. ఆ ఇద్దరు విద్యార్థులకు టీసీలు జారీ చేయడంతో పాటు, ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు. దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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