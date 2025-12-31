అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణి
విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను కించపరిచే అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ నటి కరాటే కల్యాణి అన్నారు. ఆమె ఓ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ... ఉదయం నుంచి కష్టపడి ఇన్ని పేపర్లలో అతడు మాట్లాడిన మాటలు, వాటిపై కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను అవమానించే ఓ వెధవ. గోమాతను, కుక్కల్ని భారతదేశంలో అత్యాచారం చేస్తున్నారంటున్నాడు. 2.5 మిలియన్ సబ్ స్క్రైబర్స్ ఇచ్చే డబ్బు మదంతో మాట్లాడుతున్నాడు. అతడి మాటలను చూసినవారు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగువాళ్లు అందరూ కలిసి అంత డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వస్తున్నాయన్న అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు.
14 ఏళ్ల అమ్మాయిని డబ్బులు ఇచ్చి అనుభవించానని చెబుతుంటే ఊరుకుందామా, అతడు మాట్లాడే మాటలు వింటుంటే వళ్లంతా కంపరం కలుగుతోంది. సీతాదేవి, ద్రౌపదిలపైన అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడుతాడా? నువ్వు భారతీయుల అందరికి సంస్కృతి, సాంప్రదయాలు నేర్పుతావా? నీ మాతృభూమి గురించి నీవిలా మాట్లాడతావా? ఇండియాకు రావా? పోలీసు శాఖ నీ మీద బాగా నిఘా వేసింది అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.
హిందూ దేవుళ్లు, సనాతన ధర్మాన్ని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సినీనటి కరాటే కళ్యాణి పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.