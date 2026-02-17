మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య - సీఎం చంద్రబాబు ఫోనులో పరామర్శ
ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల బాలిక దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. బాలిక తల్లిదండ్రులకు ఆయన ఫోన్ చేసి.. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు, ఈ దారుణ ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది.
మరోవైపు, ఈ బాలిక హత్య ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత కూడా స్పందించారు. చిన్నారి తల్లిదండ్రులను ఫోన్లో పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. నిందితులకు ప్రభుత్వం కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చేస్తామని తెలిపారు. ఘటనపై ఎస్పీతోనూ మాట్లాడారు. కేసును సీరియస్గా తీసుకొని చట్టపరంగా నిందితులకు శిక్ష పడేలా చూడాలని ఆదేశించారు.
మరో మంత్రి సంధ్యారాణి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాలిక హత్య సాధారణ నేరం కాదన్నారు. చిన్నారిపై జరిగిన దాడి.. సమాజ గౌరవంపై జరిగిన దాడిగా పేర్కొన్నారు. దోషులు ఎంతటివారైనా కఠిన శిక్ష తప్పదన్నారు. మహిళలు, బాలికల భద్రతపై ప్రభుత్వం రాజీ పడదని స్పష్టం చేశారు.