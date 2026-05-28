  Assailant Shoots and Kills Property Dealer on the Road in Broad Daylight, Video
Written By ఐవీఆర్
ప్రాపర్టీ డీలర్‌ను పట్టపగలే రోడ్డుపై తుపాకీతో కాల్చి చంపిన దుండగుడు, వీడియో

Publish: Thu, 28 May 2026 (13:27 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (13:31 IST)
ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోలో దారుణ ఘటన జరిగింది. నడిరోడ్డుపై ఓ దుండగుడు ఫోనులో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిని తుపాకీతో కాల్చాడు. దాంతో అతడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు వదిలాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది.
 
వివరాలు చూస్తే... సందీప్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ప్రాపర్టీ డీలర్. ఇతడు ఫోనులో ఏదో మాట్లాడుకుంటూ కార్యాలయం వైపుకి నడుచుకుంటూ వస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఓ దుండగుడు సందీప్ పైన కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో సందీప్ సింగ్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు వదిలాడు. ఇదంతా సీసీ టీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది.
 
సందీప్ సింగును కాల్చిన నిందితుడు ద్విచక్ర వాహనంపై పరారయ్యాడు. హంతకుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
