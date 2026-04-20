ఇండోర్ సిటీలో దారుణం, నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే యువతిని కొడుతూ ఈడ్చుకెళ్లాడు, వీడియో
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ సిటీలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. ఎర్రటి ఎండలో ఓ యువతిని ఓ వ్యక్తి రోడ్డుపై పడేసి అతి క్రూరంగా కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను రోడ్డుపైనే పడేసి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తూనే కొంతమంది పాదచారులు, వాహనదారులు వెళ్లిపోయారు.
కానీ ఇద్దరు యువకులు మాత్రం యువతిని హింసిస్తున్న వ్యక్తిని అడ్డుకున్నారు. యువతిని రక్షించి వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగించారు. యువకులు చూపిన మానవతకు పోలీసులు ప్రశంసించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నల్గొండ జిల్లాలో రాకాసి చేపల కలకలం
నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పెద్దకపర్తి సరస్సులో డెవిల్ ఫిష్ మూక మత్స్యకారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చేపలు పట్టేందుకు సరసులో వలలు వేస్తుంటే ఆ వలల్ని ముక్కముక్కలుగా కొరికేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇతర చేపలను తినేస్తున్నాయి. దీనితో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చేపలు పట్టేవారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సరసులో చేపల వేటకు వెళితే రాకాసి చేపలు దొరుకుతున్నాయి. 3 నుంచి 4 టన్నులు వరకూ ఈ చేపలే పడుతున్నాయి. 100 కుటుంబాలు ఈ చేపల వేట మీద ఆధారపడి వున్నామని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.