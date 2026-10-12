పింప్రి చించ్వాడ్ శివాలయంలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచార యత్నం, సిసిటీవీలో రికార్డ్
మహారాష్ట్రలోని పింప్రి-చించ్వాడ్ నిగ్డీ దేవాలయంలో ఓ మైనర్ బాలికపై కామాంధుడు అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం సీసీ టీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది. ఆలయంలో వున్న బాలిక వద్దకు వచ్చిన కామాంధుడు ఆమెపై అఘాయిత్యం చేసేందుకు యత్నించాడు. బాలిక కేకలు వేయడంతో స్థానికులు ఆమెను రక్షించారు. నిందితుడు మెట్రో నిర్మాణ సంస్థ ఉద్యోగిగా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మహారాష్ట్రలో ఆలయంలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారయత్నం పింప్రి-చించ్వడ్లోని నిగ్డీ ఆలయంలో బాలికపై లైంగిక దాడికి యత్నం సీసీటీవీలో రికార్డైన ఘటన నిందితుడు మెట్రో నిర్మాణ సంస్థ ఉద్యోగి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు #Maharashtra #PimpriChinchwad #breakingnews— citizenspulse (@citizenspulse01) October 12, 2026
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని కట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి ఓ భార్య హత్య చేయించింది. ఈ దారుణం వైజాగ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, భీమిలి మండలం వలందపేటలో నివాసం ఉన్న వంక పైడిరాజు (34) కూలి పనులకు వెళ్లేవాడు. అతని భార్య జ్యోతికి జాలరి ఎండాడ ప్రాంతానికి చెందిన వాడమొదుల నూకరాజు (27)తో వివాహేతర సంంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భర్తకు తెలిసింది. అప్పటి నుంచి ప్రియుడితో భార్యను కలుసుకోనివ్వకుండా అడ్డుపడుతూ వచ్చింది. దీంతో పైడిరాజును అడ్డు తొలగించుకోవాలని జ్యోతి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది.
ఇందులోభాగంగా, నూకరాజుకు సన్నిహితుడైన కంటుముచ్చు భూలోకతో కిసి 2022 డిసెంబరు 27వ తేదీన పైడిరాజుకు పెట్టిన ఆహారంలో అతని భార్య జ్యోతి నిద్రమాత్రలు కలిపిపెట్టింది. దీంతో పైడిరాజు గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నూకరాజు, భూలోక కలిసి పైడిరాజు గొంతు నులిమి తెల్లని ట్యాగ్ వైరు బిగించి హత్య చేశారు.
ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని అంబులెన్స్లో పెద్ద వాల్తేరు శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లారు. కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడని తప్పుడు సమాచారమిచ్చి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత తన భర్త కనిపించడం లేదంటూ భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో పైడిరాజు సోదరుడైన చిన్నారావుకు నూకరాజుపై అనుమాన వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశాడు.
దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమలో ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను కూడా అరెస్టు చేశారు. అయితే, పోలీసులకు చిక్కకుండా జ్యోతి, తన ప్రియుడు, పిల్లలతో కలిసి అండమాన్కు పారిపోయి, అక్కడ నకిలీ గుర్తింపు కార్డులతో జీవనం సాగిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా వారి ఆచూకీ తెలియడంతో పోలీసులు అదుపులోకి అరెస్టు చేశారు.