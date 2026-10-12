  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Attempted rape of a minor girl at a Pimpri-Chinchwad shiva temple; captured on CCTV
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (16:50 IST)

పింప్రి చించ్వాడ్ శివాలయంలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచార యత్నం, సిసిటీవీలో రికార్డ్

Rape Attempt
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (16:50 IST)
google-news
మహారాష్ట్రలోని పింప్రి-చించ్వాడ్ నిగ్డీ దేవాలయంలో ఓ మైనర్ బాలికపై కామాంధుడు అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం సీసీ టీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది. ఆలయంలో వున్న బాలిక వద్దకు వచ్చిన కామాంధుడు ఆమెపై అఘాయిత్యం చేసేందుకు యత్నించాడు. బాలిక కేకలు వేయడంతో స్థానికులు ఆమెను రక్షించారు. నిందితుడు మెట్రో నిర్మాణ సంస్థ ఉద్యోగిగా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని కట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి ఓ భార్య హత్య చేయించింది. ఈ దారుణం వైజాగ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, భీమిలి మండలం వలందపేటలో నివాసం ఉన్న వంక పైడిరాజు (34) కూలి పనులకు వెళ్లేవాడు. అతని భార్య జ్యోతికి జాలరి ఎండాడ ప్రాంతానికి చెందిన వాడమొదుల నూకరాజు (27)తో వివాహేతర సంంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భర్తకు తెలిసింది. అప్పటి నుంచి ప్రియుడితో భార్యను కలుసుకోనివ్వకుండా అడ్డుపడుతూ వచ్చింది. దీంతో పైడిరాజును అడ్డు తొలగించుకోవాలని జ్యోతి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. 
 
ఇందులోభాగంగా, నూకరాజుకు సన్నిహితుడైన కంటుముచ్చు భూలోకతో కిసి 2022 డిసెంబరు 27వ తేదీన పైడిరాజుకు పెట్టిన ఆహారంలో అతని భార్య జ్యోతి నిద్రమాత్రలు కలిపిపెట్టింది. దీంతో పైడిరాజు గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నూకరాజు, భూలోక కలిసి పైడిరాజు గొంతు నులిమి తెల్లని ట్యాగ్ వైరు బిగించి హత్య చేశారు. 
 
ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని అంబులెన్స్‌లో పెద్ద వాల్తేరు శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లారు. కేజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడని తప్పుడు సమాచారమిచ్చి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత తన భర్త కనిపించడం లేదంటూ భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో పైడిరాజు సోదరుడైన చిన్నారావుకు నూకరాజుపై అనుమాన వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశాడు. 
 
దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమలో ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను కూడా అరెస్టు చేశారు. అయితే, పోలీసులకు చిక్కకుండా జ్యోతి, తన ప్రియుడు, పిల్లలతో కలిసి అండమాన్‌కు పారిపోయి, అక్కడ నకిలీ గుర్తింపు కార్డులతో జీవనం సాగిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా వారి ఆచూకీ తెలియడంతో పోలీసులు అదుపులోకి అరెస్టు చేశారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సింగపూర్ తరహా వ్యవసాయ విధానం కావాలి : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియ పేరు ఇటీవలికాలంలో మీడియాలో బాగా నలుగుతోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాను ఫాలోకావాలనుకునే నెటజన్లు నెలవారీ చందా చెల్లించాల్సివుంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు దాదాపుగా 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. నెలవారీగా సబ్‌స్క్రైబ్ మొత్తంగా రూ.399 చెల్లించాల్సివుంటుంది. ఆ ప్రకారంగా ఆమెకున్న 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్ల నుంచి నెలకు రూ.33.7 లక్షలు వసూలు అర్జిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ది రాజాసాబ్ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి సమయంలో విడుదల చేయకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదల చేసివుండాల్సింది అని ఆ చిత్ర నిర్మాత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ అన్నారు. ఆయన తాజాగా నిర్మించిన చిత్రం గరివిడి లక్ష్మి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, సంక్రాంతికి కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదలైవుంటే ది రాజాసాబ్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించివుండేదన్నారు.

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోంది

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోందికొన్ని కథలు ప్రేమ‌తో ప్రారంభ‌మైతే.. నమ్మకద్రోహంతో మరికొన్ని అనుకోని మలుపు తిరుగుతాయి. ఎటూ తోచని పరిస్థితుల్లో మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇంకొన్ని కథలకు కారణమవుతుంటాయి. అధికారం, నమ్మకం, ప్రతీకారం మధ్య సాగే కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న అరుణ్ మాథేశ్వరన్ హిట్ మూవీ ‘DC’ అక్టోబర్ 16 నుంచి సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)టాలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మంగళవారం ఉదయం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు. తమ రాబోయే చిత్రం విడుదలకు ముందు వారు దైవ ఆశీస్సులు కోరారు. రణబాలి సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వీడియోలలో విజయ్ సంప్రదాయ తెల్లని పట్టు కుర్తా, ధోతీ ధరించి కనిపించారు. రష్మిక పసుపు రంగు పట్టు చీర, దానికి గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ ధరించారు. దర్శనం కోసం ఆలయ అధికారులు వారిని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. వారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్2018లో విడుదలై కల్ట్ క్లాసిక్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ‘ENE Repeat’ రూపొందుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నలుగురు యువకులు సూట్‌కేసులు, ట్రావెల్ బ్యాగులు, కెమెరా పరికరాలు, ఇతర లగేజీ మధ్య కనిపిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి లుక్, హావభావాలు ప్రత్యేకంగా ఉండటంతో పోస్టర్ ఆసక్తికరంగా, వినోదాత్మకంగా కనిపిస్తోంది.