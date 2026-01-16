Bank Employee: ప్రేమకు నో చెప్పిందని నర్సును కత్తితో పొడిచి చంపిన బ్యాంక్ ఉద్యోగి
బెంగళూరులో ప్రేమోన్మాది రెచ్చిపోయాడు. గురువారం నాడు కోలార్ బస్ డిపో సమీపంలో పగటిపూట ఒక బ్యాంక్ ఉద్యోగి అయిన చిరంజీవి (27) ఒక స్టాఫ్ నర్సు అయిన సుజాతను కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఈ దాడిలో సుజాత మరణించగా, నిందితుడిని స్థానికులు పట్టుకుని కోలార్ టౌన్ పోలీసులకు అప్పగించారు. పెళ్లి ప్రతిపాదనను బాధితురాలు తిరస్కరించడమే ఈ హత్యకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు.
నిందితుడు చిరంజీవి సుజాత కుటుంబానికి కొన్ని సంవత్సరాలుగా తెలుసు. సుమారు పదిహేను రోజుల క్రితం చిరంజీవి సుజాతపై విఫల దాడికి పాల్పడ్డాడని, అయితే ఆమె దాని నుండి తప్పించుకుందని చెబుతున్నారు. సుజాత బంగారుపేటలోని కట్టహళ్లికి చెందినది కాగా, నిందితుడు చిరంజీవి కూడా బంగారుపేటలోని యలబుర్గికి చెందినవాడు.
చిరంజీవి హోసకోట బ్రాంచ్లోని ఒక బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నాడు. అతనికి వివాహమైంది. వివాహమైన సుజాతను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అతను ఆసక్తి చూపినట్లు సమాచారం. సుజాత చిరంజీవి పెళ్లి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో అతను ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. గురువారం ఉదయం, చిరంజీవి కోలార్ బస్ డిపో సమీపంలో సుజాత కోసం వేచి ఉన్నాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆవేశంలో అతను సుజాతను కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు సమాచారం.
చిరంజీవి కత్తితో సుజాతపై దాడి చేయడాన్ని గమనించిన ప్రజలు, అతను అక్కడి నుంచి పారిపోకముందే నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి ఏకమయ్యారు. నిందితుడిని ప్రజలు చితకబాది, ఆ తర్వాత కోలార్ టౌన్ పోలీసులకు అప్పగించారు. మృతురాలు సుజాత తండ్రి కృష్ణమూర్తి బంగారుపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, పోలీసులు ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం కోలార్ టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.