ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్న భార్యను చంపేశాడు.. మృతదేహాన్ని బైకుపై ఠాణాకు తీసుకెళ్ళాడు..
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను చంపేసిన భర్త... మృదేహాన్ని బైకుపై ద్విచక్రవాహనంపై పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్ళాడు. ఈ దారుణం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బాపట్ల జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరులో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏల్చూరుకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు, పల్నాడు జిల్లా రొంపిచర్ల మండలం మాచవరానికి చెందిన మహాలక్ష్మి (28) అనే మహిళను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలతో వెంకటేశ్వర్లుకు మహాలక్ష్మి దూరంగా ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఆదివారం మాచవరం వెళ్లిన భర్త.. ఆమె తాలూకు బంగారం ఇస్తానని చెప్పి గ్రామ శివారుకు తీసుకెళ్లాడు. గొంతు నులిమి మహాలక్ష్మిని హత్య చేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని బైక్పై సంతమూగులూరు పీఎస్కు తీసుకువచ్చి లొంగిపోయాడు.
వెంటనే పోలీసులు ఆమెను స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అనంతరం రొంపిచర్ల పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.