Belagavi: సోషల్ మీడియాలో పురుషులకు ఆకర్షించి.. దోచుకెళ్లే కిలాడీ అరెస్ట్
సోషల్ మీడియా ద్వారా పురుషులను ఆకర్షించి, లాడ్జీలకు తీసుకెళ్లి, వారి వస్తువులను దోచుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 33 ఏళ్ల మహిళను తిలక్వాడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితురాలిని బాగల్కోట్ జిల్లాకు చెందిన దీపా మహాలింగ్ అవతగి (33)గా గుర్తించారు. ఆమె ప్రస్తుతం హుక్కేరి తాలూకాలోని సంకేశ్వర్ పట్టణంలో నివసిస్తుంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా పురుషులను ఆకర్షించి వారితో మాటలు కలిపి.. హోటల్కు రప్పిస్తుంది.
వారు గదిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, ఆమె వారిని ఫ్రెష్ అవ్వమని చెప్పి, బయటి నుండి తలుపు లాక్ చేసి, వారి వస్తువులతో పారిపోయేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె వద్ద నుండి దాదాపు రూ.32.86 లక్షల విలువైన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వాటిలో 11 మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక టాబ్లెట్, రూ.14,000 నగదు, రెండు కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మహిళ సహచరుడు, సంకేశ్వర్ నివాసి అయిన శివానంద్ అలియాస్ వినోద్ శంకరయ్య మటపాటి ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి 2026లో ఆమెపై మరో ఫిర్యాదు నమోదైంది.