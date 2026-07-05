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Written By ఠాగూర్

అద్దె ఇంటిలో నుంచి వచ్చిమరీ అమ్మిన ఇంటిలోనే ఆయువు తీసుకున్నారు...

crime scene
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (10:57 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (10:43 IST)
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అప్పుల బాధను తాళలోని ఓ జంట తమ కుమారుడుతో కలిసి ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. ఇతరులకు విక్రయించిన ఇంటిలోనే వారు ఆయువు తీసుకున్నారు. అద్దె ఇంటిలో నుంచి వచ్చిమరీ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. మృతుతలను ప్రకాష్, ప్రభ దంపతులతో పాటు వీరి కుమారుడు శశాంక్ ఉన్నారు.
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కర్ణాటకలోని గంగావతి పట్టణంలోని ప్రశాంత్‌ నగర్‌కు చెందిన ప్రకాశ్‌ రాయర్కర్ (54), ప్రభ(46) భార్యాభర్తలు. వారి కుమారుడు శశాంక్‌(21) బెంగళూరులో ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతున్నాడు. ప్రకాశ్‌ స్థానికంగా నగల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడం.. అప్పులు పెరిగిపోవడంతో మనోవ్యథకు గురయ్యారు. 
 
తమ ఇంటిని అమ్మి.. ఆ డబ్బుతో కొన్ని అప్పులను తీర్చారు. కనకగిరిలో అద్దె ఇంటికి మారారు. నాగరాజు అనే వ్యక్తి బ్యాంకు రుణం తీసుకుని.. ప్రకాశ్‌ వద్ద నుంచి ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. ఆయన ఈఎంఐలు చెల్లించలేక పోయేసరికి బ్యాంకు సిబ్బంది ఆ భవనాన్ని జప్తు చేసి, తాళాలు వేశారు. 
 
శనివారం ఉదయం ప్రకాశ్, ప్రభ, శశాంక్‌లు తమ సొంతింటికి వచ్చారు. వెనుకవైపు తలుపు తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి వెళ్లి ఉరేసుకున్నారు. తలుపు తెరిచి ఉండటాన్ని గమనించిన ఇరుగుపొరుగు లోపలికి వెళ్లి చూడగా దారుణం కంటబడింది. ప్రకాశ్‌ సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు గంగావతి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 
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ఠాగూర్

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