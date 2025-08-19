గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్
మంగళవారం, 19 ఆగస్టు 2025 (09:07 IST)

ప్రియురాలి కొత్త ప్రియుడిపై కత్తితో దాడి చేసిన ప్రియుడు..

knife
ఐటీ నగరం బెంగుళూరు సిటీలో ప్రేమ వ్యవహారం తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. తన మాజీ ప్రియురాలు మరొకరితో సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని సహించలేని ఓ యువకుడు, ఆమె కొత్త లవర్‌పై కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో బాధితుడు తీవ్రంగా గాయపడగా, పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
 
వివరాల్లోకి వెళితే, విజయ నగర్‌కు చెందిన చందన్ గౌడ (25) అనే యువకుడిపై ఈ దాడి జరిగింది. ఆగస్టు 15వ తేదీ రాత్రి ప్యాలెస్ గుట్టహళ్లిలోని జటకా స్టాండ్ సమీపంలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, సేల్స్‌‌మన్‌గా పనిచేస్తున్న యతీష్ (26) గతంలో ఓ యువతితో ప్రేమలో ఉన్నాడు. అయితే, వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఆమె అతడితో సంబంధం తెంచుకుంది. గత మూడు నెలలుగా ఆమె చందన్ అనే కుర్రాడితో స్నేహం చేస్తోంది.
 
ఈ విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేని యతీష్, ఆమెతో తిరిగి కలవాలని ప్రయత్నించాడు. ఆమె నిరాకరించడంతో చందనపై తీవ్ర కక్ష పెంచుకున్నాడు. పథకం ప్రకారం, ఆగస్టు 15న తన సోదరుడు హర్ష (23), మరికొందరు స్నేహితులతో కలిసి చందన్‌పై దాడికి దిగాడు. అతని ఛాతీ, కడుపు భాగంలో కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచాడు.
 
దాడి జరిగిన వెంటనే చందన్ తన బంధువు ప్రజ్వల్ ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాడు. ప్రజ్వల్ హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, రక్తపు మడుగులో ఉన్న చందన్‌ గౌడ సమీపంలోని ఆసుపత్రికి, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం విక్టోరియా ఆసుపత్రికి తరలించాడు. ప్రస్తుతం చందన్‌కు  శస్త్ర చికిత్స పూర్తయిందని, అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. 
 
బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, హత్యాయత్నం ఆరోపణలపై యతీష్, హర్షను ఆదివారం అరెస్టు చేశారు. ఈ దాడిలో పాల్గొన్న ఇతరుల పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 

వివాహ వ్యవస్థపై నాకు పెద్దగా నమ్మకం లేదు : కంగనా రనౌత్

వివాహ వ్యవస్థపై నాకు పెద్దగా నమ్మకం లేదు : కంగనా రనౌత్వివాహ వ్యవస్థపై తనకు పెద్దగా నమ్మకం లేదని బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ అన్నారు. తన పెళ్లి గురించి వస్తున్న ఒక్క స్టేట్మెంట్ ముంగింపు పలికారు. ఆమె వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ కొంతకాలంగా మీడియా జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చిచెప్పారు.

'విశ్వంభర' చిత్రం ఆలస్యాని కారణం సముచితమే : చిరంజీవి

'విశ్వంభర' చిత్రం ఆలస్యాని కారణం సముచితమే : చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం "విశ్వంభర". అయితే, ఈ చిత్రం విడుదలపై తేదీపై అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. దీని ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని వివరిస్తూ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. 'విశ్వంభర' ఎదురు ఆలస్యమవుతుందని చాలా మందికి అనుమానం ఉంది. ఆ జాప్యం సముచితమని తాను భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఈ సినిమా రెండో భాగం మొత్తం వీఎఫ్ఎక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది. దీన్ని అత్తుత్తమగా మీకు అందించాలనే ప్రయత్నమే ఈ జాప్యానికి ప్రధాన కారణమన్నారు.

పరారీలో ఫెడరేషన్ నాయకుడు - నిర్మాతల మండలి మీటింగ్ కు గైర్హాజరు ?

పరారీలో ఫెడరేషన్ నాయకుడు - నిర్మాతల మండలి మీటింగ్ కు గైర్హాజరు ?సినీ కార్మికుల జీతాల పెంపుపై పోరాడుతూ కార్మికులచేత సమ్మె చేయిస్తున్న 24 క్రాఫ్ట్ సంఘాల ఫెడరేషన్ నాయకుడు పరారీలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొన్న అన్నపూర్ణ ఏడెకరాల సమీపంలోని ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో కార్మికులచేత మీటింగ్ ఏర్పాటుచేశారు. అప్పటికే సి. కళ్యాణ్, చిరంజీవి నుంచి త్వరలో పరిష్కార దిశగా చూస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఫెడరేషన్ నాయకుడు వల్లభనేని అనిల్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడంపై సర్వత్రా వ్యతిరేక వ్యక్తమైంది.

Dimple Hayathi: తెలంగాణ - మహారాష్ట్ర సరిహద్దు కథతో శర్వానంద్, డింపుల్ హయతి చిత్రం బోగీ

Dimple Hayathi: తెలంగాణ - మహారాష్ట్ర సరిహద్దు కథతో శర్వానంద్, డింపుల్ హయతి చిత్రం బోగీ1960లలో తెలంగాణ - మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామంలో జరిగిన నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా భోగీ చిత్రం రూపొందించబడిందని చెబుతున్నారు. కథానాయకుడిగా శర్వానంద్ కు 38వ సినిమా. సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో ఇటీవలే యాక్షన్ విజువల్ దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Rajiv Kanakala: రూపాయి ఎక్కువ తీసుకున్నా నా విలువ పడిపోతుంది :రాజీవ్ కనకాల

Rajiv Kanakala: రూపాయి ఎక్కువ తీసుకున్నా నా విలువ పడిపోతుంది :రాజీవ్ కనకాల‘నా చాయ్ విలువ రూ. 15.. అంతకన్న ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ తీసుకున్నా.. నా విలువ పడిపోతుంది’ అంటూ రాజీవ్ కనకాల చెప్పిన డైలాగ్‌తో టీజర్ అద్భుతంగా ఆరంభమైంది. ‘ప్రతీ పేజీలో కల్కి స్టోరీ రాస్తే పాసైపోతామని తెలిస్తే.. ఎప్పుడో పాస్ అయ్యే వాళ్లం కదరా’ అంటూ శివ కందుకూరి చెప్పిన డైలాగ్.. ఆ తరువాత తండ్రీ కొడుకుల మధ్య సీన్లు, లవ్ స్టోరీకి సంబంధించిన ట్రాక్ ఇలా అన్నింటిని చూస్తే ‘చాయ్ వాలా’ యూత్, ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను జోడించినట్టుగా అనిపిస్తుంది.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.
