సర్ప్రైజ్ ప్రపోజ్ పేరుతో ప్రియుడి కళ్ళకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ప్రియురాలు...
కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన ప్రియుడుని ప్రియురాలు హత్య చేసింది. సర్ప్రైజ్ పేరుతో కళ్లకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ప్రేమికురాలు తన ప్రేమను నిరాకరించడంతో కిరణ్ అనే యువకుడు నిరాశకు గురయ్యాడు. బెంగళూరు నగర పరిధి బ్యాడరహళ్లిలో తన ప్రేమికురాలు ఇంట్లో ఒక్కర్తే ఉందని గుర్తించాడు. మీ ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పి, పెట్రోలు క్యానుతో ఆమె ఇంటికి మంగళవారం చేరుకున్నాడు. ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావని ఆ యువతి ప్రశ్నించడంతో గొడవ మొదలైంది. ఒక దశలో నువ్వు లేకుండా జీవించలేనని ఒంటిపై పెట్రోలు పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడని, తనకూ నిప్పు పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తే తప్పించుకున్నానని ఆ యువతి చెప్పింది. ఈ ఘటనలో కిరణ్ (28) మరణించాడు.
ఇక్కడవరకు అంతా ప్రియురాలు అనుకున్నట్లుగానే సాగింది. పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో ఆమె నిజస్వరూపం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మేరకు ఇంట్లో ఉన్న సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ను బ్యాడరహళ్లి ఠాణా పోలీసులు పరిశీలించారు. అందులోని దృశ్యాలను చూసి నిర్ఘాంతపోయారు. ఇంట్లోకి వెళ్లిన అనంతరం కిరణ్ ఆ యువతి ఆప్యాయంగా మాట్లాడింది. నీకు సర్ప్రైజ్గా ప్రపోజ్ చేస్తానని చెప్పింది.
అతని కళ్లకు గంతలు (వస్త్రాన్ని) కట్టింది. కాళ్లు, చేతులను తాడుతో కట్టింది. అనంతరం పెట్రోలును ఒంటిపై పోసి నిప్పంటించింది. కిరణ్ అసలు తన వెంట పెట్రోలే తీసుకెళ్లలేదని, ఆ యువతే ఇంట్లో ముందుగా పెట్రోలు సిద్ధం చేసుకుందనీ గుర్తించారు. అతను కాలిపోతున్న సమయంలో యువతి తన మొబైల్తో వీడియో రికార్డు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.