పల్నాడులో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్య
ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఓ వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇందులో తల్లి శంకర కుమారి (30), చిన్నారి మౌనిక (3)లు ప్రాణాలు కోల్పోగా, భర్త గోపి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో గోపిని నరసరావుపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేటలో ఉన్న స్థానిక లాడ్జిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఈ దంపతుల స్వస్థలం నాదెండ్ల మండలం సాతులూరుగా పోలీసులు గుర్తించారు. గోపి భోపాల్ ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్యుడిగా పని చేస్తున్నారు. శంకర కుమారి కూడా అదే ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి భోపాల్ నుంచి నరసరావుపేటకి వచ్చిన కుటుంబం ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఘటనకు గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. మత్తు ఇంజక్షన్ చేసుకొని ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.