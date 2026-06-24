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హృద్రోగంతో చనిపోతే నీవు అనాథవు అవుతావు.. భార్యను హత్య చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వృద్ధ భర్త
కంటిచూపు లేని భార్యకు భర్తే ప్రపంచం అయ్యాడు. వయసు మీద పడినా ప్రతి అడుగులో తోడుగా నిలిచాడు. వయోభారంతో ఆయనకు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో కుంగిపోయాడు. తన తర్వాత ఆమె పరిస్థితి ఏమవుతుందనే ఆందోళనతో చరమాంకంలో తప్పటడుగు వేశాడు. ఎంతగానో ప్రేమించిన భార్యను తనే హత్య చేసి.. ఆపై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
ప్రతి ఒక్కరినీ కన్నీరు పెట్టిస్తున్న ఈ విషాదకర ఘటన బీహార్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. ఈ రాష్ట్రానికి చెందిన నందన్ ప్రసాద్(83), సుమిత్రా దేవి(77) దంపతులకు కుమారుడు కిరణ్ కుమార్ కశ్యప్ ఉన్నారు. కోడలు, పిల్లలతో కలిసి వీరందరూ బెంగళూరులోని చొక్కనాయనకహళ్లిలోని ఓ అపార్టుమెంటులో ఉంటున్నారు. భారతీయ వాయుసేనలో సేవలందించిన కిరణ్ కుమార్ పదవీ విరమణ చేసి, ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. సుమిత్రాదేవికి దృష్టి, వినికిడి లోపాలు ఉండగా, నందన్ ప్రసాద్కు హృద్రోగ సమస్యలు ఎదురయ్యాయి.
తాను మరణిస్తే భార్యను కుమారుడు, కోడలు చూసుకుంటారో లేదోనన్న అనుమానంతో కొద్దిరోజులుగా నందన్ ప్రసాద్ సతమతమవుతున్నారు. సోమవారం అర్థరాత్రి భార్యను గొంతు నులిమి హత్య చేసి, అనంతరం ఆయన ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ సమయంలో కోడలు, మనవడు బిహార్ ఒక వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు వెళ్లగా.. కుమారుడు, మనవరాలు ఇంట్లో మరో గదిలో ఉన్నారు. మంగళవారం ఉదయం గది నుంచి తల్లిదండ్రులు బయటకు రాకపోవడంతో కిరణ్ కుమార్ లోపలికి వెళ్లి చూడగా వారి మృతదేహాలు కనిపించాయి. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సంపిగెహళ్లి ఠాణా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.
జంగా నుంచి పోలీస్ ఆపీసర్ గా గగన్ బాబు స్పెషల్ పోస్టర్
త్రిగుణ్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, గగన్ బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో రాబోతోన్న చిత్రం ‘జంగా’. కెవిన్ గడ్డం కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రీసెంట్గా వదిలిన మోషన్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తాజాగా గగన్ బాబు బర్త్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారీ నిర్మిస్తున్నారు.
Mirzapur: మిర్జాపూర్ ది మూవీ ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్లు విడుదల
మిర్జాపూర్: ది మూవీ టీజర్ విడుదలకు ఒక రోజు ముందు మేకర్స్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచేలా ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. మిర్జాపూర్ ప్రపంచాన్ని నిర్వచించిన ‘గద్దీ’, మున్నా భయ్యా, గుడ్డు భయ్యా, కాలీన్ భయ్యా పాత్రలతో రూపొందించిన ఈ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. “గద్దీ హై తో హమ్ హై” అనే శక్తివంతమైన సందేశంతో విడుదలైన ఈ పోస్టర్లు మిర్జాపూర్ యూనివర్స్లోని అధికారం, వారసత్వం, ప్రత్యర్థిత్వాలను మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి.
Karthi: కార్తి, పిఎస్ మిత్రన్ రూపొందుతోన్న సర్దార్ 2 సెప్టెంబర్ 10న రిలీజ్
తాజాగా చిత్రబృందం విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 10న గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అగ్నిపర్వతంలా ఎగిసిపడుతున్న పేలుడు నేపథ్యంలో, చేతిలో తుపాకీతో ధైర్యంగా నిలబడ్డ హీరో లుక్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. స్టైలిష్గా, ఇంటెన్స్గా డిజైన్ చేసిన ఈ పోస్టర్ కథలోని యాక్షన్ సూచిస్తూ ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీని రేకెత్తిస్తోంది.