బాలుడిపై లైంగిక దాడి... గొంతు కోసి చంపేశారు.. ఎక్కడ?
బీహార్ రాష్ట్రంలోని జేహనాబాద్లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల హాస్టల్లో జరిగిన ఐదేళ్ల బాలుడు దారుణ హత్యలోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. పాఠశాల క్యాంటీన్లో పని చేసే గార్డే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తేలింది. బాలుడిపై లైంగికదాడి చేసి ఆ తర్వాత గొంతుకోసి చంపినట్టు నిందితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. హత్యకు ఉపయోగించిన పదునైన బ్లేడును స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడు ముఖేశ్ (46)ను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు ఈ కేసులో హాస్టల్ నిర్వాహకుడు తరుణ్ కుమార్ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలను పరిశీలిస్తే, ముఖేష్ను చాలా ఏళ్ల క్రితమే భార్య వదిలి వెళ్లిపోయింది. దీంతో హాస్టల్లోని పిల్లలు అతడిని 'నపుంసకుడు' అని ఎగతాళి చేసేవారని, ఈ కారణంగా అతను తీవ్ర మనోవేదనతో ఉన్నాడని ఎస్పీ అప్రజిత్ లోహన్ చెప్పారు. అంతేగాక హాస్టల్ నిర్వాహకుడితో కూడా ముఖేష్కు గొడవలున్నాయని, హాస్టల్ పేరు చెడగొట్టి మూసివేయిస్తానని బెదిరించినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.
గత ఆదివారం రాత్రి నిందితుడు బాలుడిని తన గదికి తీసుకెళ్లి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. బాలుడు కేకలు వేసి విషయం బయటపెడతాడనే భయంతో గొంతు కోసి చంపేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని హాస్టల్ మెట్లపై పడేశాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం, హాస్టల్ నిర్వాహకుడు బాబు తండ్రికి ఫోన్ చేసి, బాలుడిని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించినట్లు చెప్పారు.
అక్కడికి వెళ్లిన తండ్రి, తన కొడుకు గొంతు కోసి, జననాంగాలు ఛిద్రమై ఉండటం చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం పాట్నాలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే బాలుడు మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు పోక్సో చట్టంతో పాటు అత్యాచారం, హత్య సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.