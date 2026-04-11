శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (19:51 IST)

బాలుడిపై లైంగిక దాడి... గొంతు కోసి చంపేశారు.. ఎక్కడ?

murder
బీహార్ రాష్ట్రంలోని జేహనాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల హాస్టల్‌‍లో జరిగిన ఐదేళ్ల బాలుడు దారుణ హత్యలోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. పాఠశాల క్యాంటీన్‍లో పని చేసే గార్డే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తేలింది. బాలుడిపై లైంగికదాడి చేసి ఆ తర్వాత గొంతుకోసి చంపినట్టు నిందితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. హత్యకు ఉపయోగించిన పదునైన బ్లేడును స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడు ముఖేశ్ (46)ను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు ఈ కేసులో హాస్టల్ నిర్వాహకుడు తరుణ్ కుమార్‌ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
 
పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలను పరిశీలిస్తే, ముఖేష్‌ను చాలా ఏళ్ల క్రితమే భార్య వదిలి వెళ్లిపోయింది. దీంతో హాస్టల్లోని పిల్లలు అతడిని 'నపుంసకుడు' అని ఎగతాళి చేసేవారని, ఈ కారణంగా అతను తీవ్ర మనోవేదనతో ఉన్నాడని ఎస్పీ అప్రజిత్ లోహన్ చెప్పారు. అంతేగాక హాస్టల్ నిర్వాహకుడితో కూడా ముఖేష్‌కు గొడవలున్నాయని, హాస్టల్ పేరు చెడగొట్టి మూసివేయిస్తానని బెదిరించినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.
 
గత ఆదివారం రాత్రి నిందితుడు బాలుడిని తన గదికి తీసుకెళ్లి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. బాలుడు కేకలు వేసి విషయం బయటపెడతాడనే భయంతో గొంతు కోసి చంపేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని హాస్టల్ మెట్లపై పడేశాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం, హాస్టల్ నిర్వాహకుడు బాబు తండ్రికి ఫోన్ చేసి, బాలుడిని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించినట్లు చెప్పారు. 
 
అక్కడికి వెళ్లిన తండ్రి, తన కొడుకు గొంతు కోసి, జననాంగాలు ఛిద్రమై ఉండటం చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం పాట్నాలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే బాలుడు మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు పోక్సో చట్టంతో పాటు అత్యాచారం, హత్య సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

Allari Naresh: నాకంటే నా వైఫ్ ఆయనకు ఫ్యాన్ : అల్లరి నరేష్

Mangli case: మంగ్లీ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - వేణు ఊడుగుల

Rashmika: విజయ్, రశ్మికకు సెట్స్ లోకి వెల్ కమ్ చెప్పిన రణబాలి మేకర్స్

Venkat: హరుడు కోసం ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది : వెంకట్

Kayadu Lohar: ది ప్యారడైజ్ నుంచి సుబ్బలక్ష్మి గా కయాదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్

Watch More Videos

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com