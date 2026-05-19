బీహార్లో దారుణం... వివాహిత ఇంటికెళ్లిన యువకుడిని కొట్టి చంపేసిన కుటుంబ సభ్యులు
బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. వివాహిత ఇంటికి వెళ్లిన ఓ యువకుడుని ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యులు కొట్టి చంపేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాష్ట్రంలోని తూర్పు చంపారన్ జిల్లా మోతిహారికి చెందిన బాదల్ సింగ్ (23) అనే యువకుడికి గోపాల్ గంజ్ జిల్లాకు చెందిన కాజల్ కుమారి అనే వివాహితతో కొంతకాలంగా ప్రేమ వ్యవహారం సాగుతోంది. భర్తతో విభేదాల కారణంగా కాజల్ కుమారి ప్రస్తుతం తన పుట్టింట్లో ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి బాదల్ సింగ్ ఆమెను కలిసేందుకు మాఝ్వులియా గ్రామంలో ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు.
అర్థరాత్రి సమయంలో బాదల్ను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు అతడిని పట్టుకుని చితకబాదారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా గాయపడిన బాదల్ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, బాదల్ అక్కడ చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఫోరెన్సిక్ బృందం ఘటనా స్థలం నుంచి ఆధారాలు సేకరించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి కాజల్ కుమారిని, ఆమె తల్లిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తోంది. ఈ ఘటనతో సంబంధం మరికొందరు నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
టీ పేరుతో మద్యం తాగించి అత్యాచారం... స్నేహితుడే నమ్మించి కాటేశాడు...
హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతమైన ఇబ్రహీంపట్నంలో ఓ దారుణం జరిగింది. బీటెక్ విద్యార్థిని అత్యాచారానికి గురైంది. స్నేహితుడే నమ్మించి కాటేశాడు. టీ తాగుదామని పిలిచి.. మద్యం తాగించి లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత తేరుకున్న ఆ బాధితురాలు తనపై అత్యాచారం జరిగినట్టు తెలుసుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్కు చెందిన ఉడుతల విజయ్ అనే యువకుడు ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఓ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తనతో పాటు చదువుతున్న ఓ యువతితో విజయ్కు మంచి స్నేహం ఉంది. ఈ నెల 14వ తేదీన టీ తాగుదామని ఆ యువతిని తన కారులో ఎక్కించుకుని దిల్సుఖ్ నగర్కు తీసుకెళ్లాడు.
తిరిగి వస్తున్న సమయంలో మార్గమధ్యంలో మద్యం కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత ఓ నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి బలవంతంగా మద్యం తాగించాడు. ఆమె మత్తులోకి జారుకున్న తర్వాత తన గదికి తీసుకెళ్లి లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం స్పృహలోకి వచ్చిన ఆ యువతి తనపై అత్యాచారం జరిగినట్టు గుర్తించి స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. విజయ్ను అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలిని వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
నారా లోకేష్కు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వుండాలని భావిద్దాం, బావ ఫోటో పెట్టావు: పూనమ్ కౌర్ ట్వీట్
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుధీర్ జోకర్ బ్యాంగర్ రిలీజ్, ఫ్యాన్స్ సందడి మధ్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు.