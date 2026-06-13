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బీహార్ రాబరీ గర్ల్స్, నగల దుకాణంలో యజమాని కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి దోపిడీ యత్నం, వీడియో
ఇ దివరకు మగవారే దోపిడీ చేయడాన్ని చూసేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు మహిళలు... అందులో మరీ యువతులు దొంగతనాలకు పాల్పడటం కనబడుతోంది. బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకున్నది. పాట్నాలోని దిఘా ప్రాంతం కుర్జీ బ్రిడ్జి వద్ద వున్న ఒక బంగారు నగల దుకాణంలోకి ఆభరణాలు కొంటామని షాపులోకి వచ్చారు. కొద్దిసేపు కొంటున్నట్లు నాటకమాడారు. ఆ తర్వాత యజమాని కాస్త పక్కకి జరగగానే అతడిపై పెప్పర్ స్ప్రే ఉపయోగించారు.
కానీ వాళ్ల ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టగానే షాపు యజమాని చిందులు తొక్కుతూ కేకలు వేస్తూ గందరగోళం చేస్తూ తలుపులు తీసి పొరుగు షాపుల వారిని అప్రమత్తం చేసాడు. షాపు యజమాని అలా గావు కేకలు పెడుతూ చిందులు తొక్కేసరికి పాపం రాబరీ గర్ల్స్ బిక్కచచ్చిపోయారు. దొరికిపోయారు. పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలను స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గోల్డ్ షాప్లోకి చొరబడి.. పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి..!— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) June 13, 2026
బీహార్ పాట్నాలోని దిఘా ప్రాంతం కుర్జీ బ్రిడ్జి వద్ద ఉన్న ఒక నగల దుకాణంలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు దోపిడీకి ప్రయత్నించారు. దుకాణ యజమానిని అచేతనుడిని చేసేందుకు వారు పెప్పర్ స్ప్రే ఉపయోగించారు. అయితే, యజమాని చాకచక్యంగా బయటకు వచ్చి కేకలు… pic.twitter.com/SHm8scY1wM
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
Deva Katta : ఇతర సినిమాకు పనిచేయడంలేదంటూ దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పష్టత
Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.