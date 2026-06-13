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  4. Bihar Robbery Girls: Attempted robbery at a jewelry shop after spraying pepper spray in the owner-s eyes, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (15:54 IST)

బీహార్ రాబరీ గర్ల్స్, నగల దుకాణంలో యజమాని కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి దోపిడీ యత్నం, వీడియో

Bihar Robbery girls
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (15:54 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (15:58 IST)
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ఇ దివరకు మగవారే దోపిడీ చేయడాన్ని చూసేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు మహిళలు... అందులో మరీ యువతులు దొంగతనాలకు పాల్పడటం కనబడుతోంది. బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకున్నది. పాట్నాలోని దిఘా ప్రాంతం కుర్జీ బ్రిడ్జి వద్ద వున్న ఒక బంగారు నగల దుకాణంలోకి ఆభరణాలు కొంటామని షాపులోకి వచ్చారు. కొద్దిసేపు కొంటున్నట్లు నాటకమాడారు. ఆ తర్వాత యజమాని కాస్త పక్కకి జరగగానే అతడిపై పెప్పర్ స్ప్రే ఉపయోగించారు.
 
కానీ వాళ్ల ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టగానే షాపు యజమాని చిందులు తొక్కుతూ కేకలు వేస్తూ గందరగోళం చేస్తూ తలుపులు తీసి పొరుగు షాపుల వారిని అప్రమత్తం చేసాడు. షాపు యజమాని అలా గావు కేకలు పెడుతూ చిందులు తొక్కేసరికి పాపం రాబరీ గర్ల్స్ బిక్కచచ్చిపోయారు. దొరికిపోయారు. పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలను స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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