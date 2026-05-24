ఇద్దరు ప్రాణాలు తీసిన అడుగున్నర భూమి .. ఎక్కడ?
కేవలం అడుగున్నర భూమి ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసింది. ఈ ఘోరం బీహార్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. అడుగున్నర భూమి కోసం చెలరేగిన వివాదం తీవ్ర హింసకు దారితీసింది. ఫలితంగా ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ దారుణ ఘర్షణలో మరో 12 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. భోజ్పూర్ జిల్లాలోని చార్పోఖరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మా గ్రామంలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. మృతులను అదే గ్రామానికి చెందిన రాధేశ్యామ్ సింగ్ (30), రాజ్నాథ్ (72)గా గుర్తించారు. ఘర్షణ సమయంలో కర్రలు, ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేయడంతో తల, ఛాతీ, మెడ భాగాల్లో తీవ్ర గాయాలై వారు అక్కడికక్కడే మరణించారు. గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం.. ఈ అడుగున్నర భూమి విషయంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఏడాది కాలంగా వివాదం నడుస్తోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం వివాదాస్పద స్థలంలో ఇటుకలతో నిర్మాణం చేపట్టే విషయమై మాటామాటా పెరిగి, అది కాస్తా తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది.
ఈ దాడిలో పలువురు మహిళలు సహా గాయపడిన వారిని తొలుత స్థానిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆరా సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రత్యర్థులు తమ ఇంట్లోకి చొరబడి దాడి చేశారని మృతుల కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, ప్రభుత్వ సర్వేయర్తో భూమి కొలతలు వేయించిన తర్వాతే నిర్మాణం చేపడుతుండగా గొడవ జరిగిందని అవతలి వర్గం వారు చెబుతున్నారు.
సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. పాత భూవివాదమే ఈ ఘర్షణకు కారణమని, ఇరువర్గాల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని భోజ్ పూర్ ఎస్పీ తెలిపారు.
మృతుడు రాధేశ్యామ్ సింగ్ టాటాలోని ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఇటీవలే గ్రామానికి వచ్చాడని, అతనికి భార్య, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసులను మోహరించారు.
వేధింపులు భరించలేకే 'అమ్మ' కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా : అన్సిబా హాసన్
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.