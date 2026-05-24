ఠాగూర్

ఇద్దరు ప్రాణాలు తీసిన అడుగున్నర భూమి .. ఎక్కడ?

BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 24 May 2026 (12:31 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (12:08 IST)
కేవలం అడుగున్నర భూమి ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసింది. ఈ ఘోరం బీహార్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. అడుగున్నర భూమి కోసం చెలరేగిన వివాదం తీవ్ర హింసకు దారితీసింది. ఫలితంగా ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ దారుణ ఘర్షణలో మరో 12 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. భోజ్‌పూర్ జిల్లాలోని చార్పోఖరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మా గ్రామంలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.
 
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. మృతులను అదే గ్రామానికి చెందిన రాధేశ్యామ్ సింగ్ (30), రాజ్‌నాథ్ (72)గా గుర్తించారు. ఘర్షణ సమయంలో కర్రలు, ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేయడంతో తల, ఛాతీ, మెడ భాగాల్లో తీవ్ర గాయాలై వారు అక్కడికక్కడే మరణించారు. గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం.. ఈ అడుగున్నర భూమి విషయంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఏడాది కాలంగా వివాదం నడుస్తోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం వివాదాస్పద స్థలంలో ఇటుకలతో నిర్మాణం చేపట్టే విషయమై మాటామాటా పెరిగి, అది కాస్తా తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది.
 
ఈ దాడిలో పలువురు మహిళలు సహా గాయపడిన వారిని తొలుత స్థానిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆరా సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రత్యర్థులు తమ ఇంట్లోకి చొరబడి దాడి చేశారని మృతుల కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, ప్రభుత్వ సర్వేయర్‌తో భూమి కొలతలు వేయించిన తర్వాతే నిర్మాణం చేపడుతుండగా గొడవ జరిగిందని అవతలి వర్గం వారు చెబుతున్నారు.
 
సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. పాత భూవివాదమే ఈ ఘర్షణకు కారణమని, ఇరువర్గాల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని భోజ్ పూర్ ఎస్పీ తెలిపారు. 
 
మృతుడు రాధేశ్యామ్ సింగ్ టాటాలోని ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఇటీవలే గ్రామానికి వచ్చాడని, అతనికి భార్య, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసులను మోహరించారు.
