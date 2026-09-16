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  4. Boyfriend Kills Lover After Sexual Assault at Home... Murdered Her for Resisting
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (16:29 IST)

శృంగారానికి నిరాకరించిన ప్రియురాలు.. ఆవేశంతో చంపేసిన ప్రియుడు...

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (16:29 IST)
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ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లా, పూసపాటిరేగ మండలం, నాడిప్లి గ్రామంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తనతో శృంగారానికి నిరాకరించిన తన ప్రియురాలిని ఓ వ్యక్తి హత్య చేసి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని తరలిస్తూ పోలీసులకు చిక్కి జైలుపాలయ్యాడు. 
 
గ్రామానికి చెందిన షీలా రామ అనే మహిళ లంకపల్లి అనే గ్రామానికి చెందిన బంగారిబాబుతో గత నాలుగేళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. అయితే, షీలా రామకు మరో వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని బంగారిబాబు అనుమానించసాగాడు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. వీటి కారణంగా మనోవేదనకు గురైన ఆ మహిళ.. తన ప్రియుడిని గత నాలుగు నెలలుగా దూరం పెట్టింది. 
 
దీన్ని  జీర్ణించుకోలేని బంగారిబాబు... ఆమెను తాజాగా ఎలాగోలా ఒప్పించి తన ఇంటికి రప్పించాడు. ఆ తర్వాత ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించగా, ఆమె నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలో మరో వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని అనుమానించిన ఆ మహ
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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