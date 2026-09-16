శృంగారానికి నిరాకరించిన ప్రియురాలు.. ఆవేశంతో చంపేసిన ప్రియుడు...
ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లా, పూసపాటిరేగ మండలం, నాడిప్లి గ్రామంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తనతో శృంగారానికి నిరాకరించిన తన ప్రియురాలిని ఓ వ్యక్తి హత్య చేసి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని తరలిస్తూ పోలీసులకు చిక్కి జైలుపాలయ్యాడు.
గ్రామానికి చెందిన షీలా రామ అనే మహిళ లంకపల్లి అనే గ్రామానికి చెందిన బంగారిబాబుతో గత నాలుగేళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. అయితే, షీలా రామకు మరో వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని బంగారిబాబు అనుమానించసాగాడు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. వీటి కారణంగా మనోవేదనకు గురైన ఆ మహిళ.. తన ప్రియుడిని గత నాలుగు నెలలుగా దూరం పెట్టింది.
దీన్ని జీర్ణించుకోలేని బంగారిబాబు... ఆమెను తాజాగా ఎలాగోలా ఒప్పించి తన ఇంటికి రప్పించాడు. ఆ తర్వాత ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించగా, ఆమె నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలో మరో వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని అనుమానించిన ఆ మహ