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పెళ్లి పేరుతో మోసం - రూ.కోట్లు కాజేసిన ఘనుడు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ మోసం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. పెళ్లి పేరుతో ఏకంగా 25 మంది మహిళను మోసం చేసిన ఓ ఘనుడు వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అనేక మంది మహిళల వద్ద ఏకంగా రూ.కోట్లను మోసం చేశాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మహారాష్ట్రలోని ఠానే పోలీసులకు 2022 మార్చిలో ఓ ఫిర్యాదు అందింది. వార్తా పత్రికలో వచ్చిన వివాహ ప్రకటన ఆధారంగా 2019లో తన మనవరాలిని పెళ్లి చేసుకొని అజయ్ అగర్వాల్ (పేరు మార్చుకొని) మోసం చేశాడని ఓ వృద్ధురాలు ఫిర్యాదు చేశారు. వివాహం జరిగిన కొంత కాలానికి కొత్త ఫ్లాట్ కొనాలని, మరో ఇల్లు కట్టేందుకు డబ్బులు కావాలంటూ తమపై ఒత్తిడి చేసినట్లు ఆరోపించారు.
ఆ తర్వాత పలుమార్లు రూ.82 లక్షలు నగదు కూడా తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 2022 ఫిబ్రవరిలో బంధువుల వివాహానికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పి 33 తులాల బంగారంతో పరారైనట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేయగా.. విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. త్రివేది ఇదేతరహాలో మరో 25 మందికి పైగా మహిళలను మోసం చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
మ్యాట్రిమోనియట్ ప్లాట్ఫారమ్లో దివ్యాంగులు, వితంతువులు, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న మహిళలను త్రివేది లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. సానుభూతితో పెళ్లి చేసుకొని, వారి నుంచి డబ్బు, నగదు తీసుకొని పరారయ్యేవాడని తేలింది. అలా కాజేసిన డబ్బుతో బీఎండబ్ల్యూ కారును కూడా కొనుగోలు చేశాడు. అరెస్టు నేపథ్యంలో పోలీసులు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మోసంలో త్రివేది కుమారుడికి కూడా భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు పోలీసులు తేల్చారు. దీంతో అతడిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
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Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.