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  4. Brother-in-law stabs rowdy sheeter to death at function in Hyderabad's Meerpet
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (10:06 IST)

రౌడీ కళ్ళలో పెప్పర్ స్ప్రే చల్లి దారుణ హత్య

murder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:06 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలోని మీర్‌పేట్‌ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ రౌడీ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. రౌడీ కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే చల్లి  చంపేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. మీర్‌పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రౌడీ షీటర్ నందనవనం సూరి అనే రౌడీ తన భార్య, బావమరిది సల్మాన్ హత్య కేసుల్లో నిందితుడైన సూరిపై వరంగల్, హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్‌ల పరిధిలో పలు క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అతనిపై నగర బహిష్కరణ కూడా అమల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
ఈ నేపథ్యంలో తన రెండో భార్య తమ్ముడి పుట్టినరోజు వేడుకలకు సూరి నందనవనానికి వచ్చాడు. సూరి అక్కడికి వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న అఫ్రోజ్ (సల్మాన్ సోదరుడు) అక్కడికి చేరుకుని.. సూరి కళ్లలో పేపర్ స్ప్రే చల్లి, అనంతరం కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేసినట్లు సమాచారం. తీవ్ర గాయాలపాలైన సూరిని స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మీర్‌పేట్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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