ఆస్తి కోసం దారుణ హత్య, తమ్ముడి భార్య గొంతుకి పంచెకట్టి ఈడ్చుకెళ్లి చంపిన బావలు
ఆస్తి ఎంతటి దారుణాలను అయినా చేయిస్తుంది. తెలంగాణలోని కోయిలకొండలో సొంత తమ్ముడి భార్యను ఇద్దరు బావలు అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసారు. ఈ దారుణాన్ని అక్కడ అందరూ చూస్తుండగానే జరిగిపోయింది. ఈ హత్యకు సంబంధించి పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ ఓబులాయపల్లికి చెందిన 28 ఏళ్ల సునీతకు 12 ఏళ్ల క్రితం బలరాం అనే వ్యక్తితో పెళ్లయ్యింది. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు వున్నారు. ఐతే బలరాం మతిస్థిమితం సరిగా వుండదు. దాంతో అతడి సోదరులిద్దరూ బలరాంను తమ అదుపులో పెట్టుకుని పెత్తనం సాగిస్తుండేవారు.
ఈ పద్ధతి నచ్చని సునీత విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో ఊరి పెద్దల సమక్షంలో సునీత పేరిట ఎకరన్నర భూమిని రిజిస్టర్ చేయించారు. ఐతే ఇది బావలిద్దరికీ సుతారుమూ ఇష్టం లేదు. దాంతో బలరాంను సునీతతో కాపురం చేయకుండా గొడవలు సృష్టించేవారు. దీనితో విసుగు చెందిన సునీత పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఐతే తల్లిదండ్రులు సునీతకు సర్దుకుపోవాలని చెప్పి భర్త నివాసం వుంటున్న చింతల్ తండాలోనే కొత్త ఇల్లు నిర్మించి ఆమెను అక్కడ దిగబెట్టారు. దాంతో ఆమె గత నెలరోజులుగా అక్కడే వుంటుంది.
సోమవారం నాడు సునీత మామ, బావలు కలిసి ఆమె ఇంటికి వచ్చి గొడవపడ్డారు. ఎకరన్నర భూమి ఇచ్చేది లేదనీ, ఇక్కడ వుంటే చంపేస్తామంటూ బెదిరించారు. ఆ తర్వాత తీవ్రంగా ఆమెపై దాడి చేసారు. గొంతుకి పంచె కట్టి ఈడ్చుకుంటూ తమ ఇంటికి లాక్కెళ్లారు. అక్కడ కత్తులతో ఆమె గొంతు కోసి అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సునీత తండ్రి ఫిర్యాదుతో హంతకులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు.