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  4. Cab driver arrested for killing 7 members of wife’s family in Bengaluru
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (12:03 IST)

భార్యతో పాటు ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులను హత్య చేసిన క్యాబ్ డ్రైవర్

crime news
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:03 IST)
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బెంగళూరులో దారుణం జరిగింది. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో తన భార్యతో సహా ఆమె కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురిని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని ఇందుశేఖర్‌గా గుర్తించిన రాజ్యాజీనగర్ పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
 
చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలోని నంది కొండల సమీపంలో ఏడేళ్ల పునీత్ మృతదేహం లభ్యమైంది. మిగిలిన బాధితుల మృతదేహాల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితమే జరిగినట్లు భావిస్తున్న ఈ హత్యలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతులను శ్రీరాంపురానికి చెందిన రూపవతి, ఆమె కుమార్తె సునీత, కుమారులు శివకుమార్ మరియు శంకర్, కోడళ్లు దివ్య, నళిని, అలాగే రూపవతి మనవడు ఏడేళ్ల పునీత్‌గా గుర్తించారు.
 
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఇందుశేఖర్‌కు సునీతతో సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. సునీత తన పుట్టింటి వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండటంపై భార్యాభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. ఈ గొడవల సమయంలో సునీత తల్లి, సోదరులు ఆమెకు మద్దతుగా నిలవడంతో ఇందుశేఖర్ వారిపై కోపంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
దీంతో ఇందుశేఖర్ ఈ హత్యలకు ముందే పథకం రచించాడు. మొదట తన ఇంట్లోనే భార్య సునీత తలపై రోలుతో కొట్టి ఆమెను చంపేశాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు, సునీత తన స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్లిందని కుటుంబ సభ్యులకు నమ్మబలికాడు.
 
 ఆ తర్వాత, తన బావమరుదులు శివకుమార్, శంకర్‌లను మద్యం తాగే నెపంతో తన ఇంటికి పిలిపించి వారిని హత్య చేశాడు. అనంతరం వారి భార్యలు నళిని, దివ్య, అత్త రూపవతి, మనవడు పునీత్‌లను కూడా హతమార్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నళిని అదృశ్యం కావడంతో, ఆమె తల్లి శ్రీరాంపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
విచారణలో భాగంగా పోలీసులు ఇందుశేఖర్‌ను ప్రశ్నించగా, అతను పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో అనుమానం బలపడింది. అతని ఇంట్లో జరిపిన సోదాల్లో నేరానికి సంబంధించిన ఆధారాలు లభించాయి. 
 
విచారణలో నిందితుడు నేరాన్ని అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితుల మృతదేహాలను నంది కొండల పరిసరాల్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పడేసినట్లు నిందితుడు వెల్లడించాడు. గురువారం అతడిని ఆ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లగా, దాదాపు నాలుగు గంటల గాలన అనంతరం పునీత్ మృతదేహం లభ్యమైంది. 
 
మిగిలిన మృతదేహాల ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. నిందితుడు రక్తపు మరకలను శుభ్రం చేసి, నేరానికి ఉపయోగించిన రోలును కడిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మృతదేహాలను తరలించడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న కారును కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
పశ్చిమ డివిజన్ జాయింట్ కమిషనర్ వంశీ కృష్ణ, ఉత్తర డివిజన్ డీసీపీ నేమగౌడ సహా సీనియర్ పోలీసు అధికారులు దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మిగిలిన మృతదేహాల ఆచూకీ గుర్తించి, ఆధారాలు సేకరించేందుకు డీసీపీ నాయకత్వంలో ముగ్గురు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్‌లతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
 
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఇందూశేఖర్ 'థానా వరడి' అనే వార్తాపత్రికను నడుపుతూ, గత ఎనిమిదేళ్లుగా భాష్యం సర్కిల్ సమీపంలోని అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. నిందితుడికి, అతను నివసించిన భవన యజమానికి మధ్య ఉన్న వివాదానికి సంబంధించిన ఆరోపణలను కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ దారుణ కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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