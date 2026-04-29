సోషల్ మీడియా ద్వారా చీరల వ్యాపారం చేస్తున్న భార్యను హత్య చేసిన భర్త, ఎందుకు?
చెన్నైలో దారుణం జరిగింది. చీరల వ్యాపారం చేస్తూ డబ్బును ఆర్జిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిన మహిళను తాగుడుకి బానిస అయిన భర్త హత్య చేసాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చెన్నై నగరంలో సుబ్రహ్మణ్యం, నాగలక్ష్మి దంపతులు నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు రష్యాలో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తుండగా, చిన్న కుమారుడు కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. భర్త సుబ్రహ్మణ్యం తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయి మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మరోవైపు నాగలక్ష్మి శ్రీ సాయి సిల్క్స్ పేరిట చీరల వ్యాపారం చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ క్రమంగా వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తూ వస్తోంది.
ఐతే.. తనకు మద్యం తాగడానికి డబ్బులు కావాలంటూ నాగలక్ష్మిని తరచూ వేధించడం ప్రారంభించాడు. ఇన్నాళ్లుగా భరిస్తూ వచ్చిన నాగలక్ష్మి భర్త సుబ్రహ్మణ్యంకు ఎదురుతిరిగింది. తాగుడికి పైసా ఇవ్వనని తేల్చి చెప్పింది. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యం ఆమెపై దాడి చేసి హత్య చేసాడు. ఆ తర్వాత అతడు కూడా ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. క్షణికావేశంలో సుబ్రహ్మణ్యం చేసిన పనికి వారి కుటుంబం చిన్నాభిన్నం అయ్యింది.