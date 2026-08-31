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  4. Chennai crime news in Telugu, Visuals on a pen drive showing an industrialist satisfying his desires with a girl
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:56 IST)

పెన్ డ్రైవ్‌లో బాలికతో పారిశ్రామికవేత్త లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకుంటున్న దృశ్యాలు

victim woman
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (13:59 IST)
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ఆయన పేరమోసిన పారిశ్రామికవేత్త. డబ్బుతో బాలికలను వలలో వేసుకుని వారితో లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకుంటున్న దారుణ ఘటన చెన్నైలో వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
చెన్నై నగరానికి చెందిన ఓ సామాజిక కార్యకర్త గత అక్టోబరు నెలలో చెన్నై వ్యభిచార నియంత్రణ విభాగం పోలీసు అధికారిని కలిసి ఫిర్యాదు చేసారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తనకు ఓ పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చారనీ, అందులో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త వీరమణి ఓ బాలికతో లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకుంటూ వున్న దృశ్యాలు వున్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.
 
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. చెన్నైలోని తేనాంపేటలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని ఆ ఇంటిలో ఈ బాగోతం నడుపుతున్నట్లు తేలింది. డబ్బుకి ఆశ చూపి పలువురు బాలికలను లొంగదీసుకుని వ్యభిచారం చేయిస్తున్నట్లు కనుగొన్నారు. ఈ ఇంటిలో వుంటున్న శాంతి ఆమె భర్త మహేంద్రను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. పోలీసుల తనిఖీల్లో కొందరు బాలికలు, మహిళల ఫోటోలు కనిపించాయి. దీనితో బాధితులను గుర్తించి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేందుకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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