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గంజాయి విక్రయాలను ప్రశ్నించిన యువకుడు.. కొట్టి చంపేసిన ముఠా
చెన్నైలో ఓ దారుణం జరిగింది. గంజాయి విక్రయాలను ప్రశ్నించిన ఓ యువకుడిని గంజాయి ముఠా దారుణంగా కొట్టి చంపేసింది. ఈ ఘటన ఉత్తర చెన్నైలోని తండయారుపేట ప్రాంతంలో జరిగింది. ఈ ఘటనపై విపక్ష పార్టీలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, స్థానిక తండయారుపేటలో గంజాయి విక్రయాలను గమనించిన విష్ణు అనే యువకుడు విక్రయ ముఠా సభ్యులను ప్రశ్నించాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆ ముఠా సభ్యులు.. విష్ణును చుట్టుముట్టి బీరు సీసాలు, సుత్తి, ఇతర మారణాయుధాలతో విచక్షణా రహితంగా కొట్టారు. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన విష్ణు... చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘోరానికి సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఈ హత్య తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి కె.పళనిస్వామి (ఈపీఎస్) ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై ఎక్స్ వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు. "ఈ ప్రభుత్వంలో మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తిని ప్రశ్నిస్తే హత్యే సమాధానమా? వీరు చెబుతున్న మార్పు ఇదేనా?" అని ప్రశ్నించారు.
కాగా, మంగళవారం తిరుచిరాపల్లిలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మాట్లాడుతూ.. తనపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయని వ్యక్తంచేసిన అసహనాన్ని ఈ సందర్భంగా పళనిస్వామి ప్రస్తావించారు. కేవలం అధికారులను నియమిస్తేనే సరిపోతుందా అని, ప్రతి ప్రభుత్వంలోనూ పనిచేసేది ఈ అధికారులేనని, మార్పు అనేది పాలకుల నుంచి రావాలని ఆయన హితవు పలికారు.
పోలీస్ శాఖను తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్న వ్యక్తి, శాంతిభద్రతల బాధ్యత నుంచి తప్పుకోవాలని చూడటం సిగ్గుచేటని, డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తాను నిర్మూలించలేకపోతున్నానని ముఖ్యమంత్రి పరోక్షంగా అంగీకరించినట్లేనని పళనిస్వామి ఆరోపించారు. 'పరిపాలన ఎలా చేయాలి' అనే ఆరు నెలల క్రాష్ కోర్సును మీరు పూర్తి చేసే వరకు ప్రజలు ఇలాగే ప్రాణాలు కోల్పోతూ బాధపడాలా? కనీసం ఎవరూ ప్రశ్నించడానికి కూడా వీల్లేదా? అంటూ తీవ్రస్థాయిలో నిలదీశారు.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది
నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.