ఇద్దరు వివాహితలతో అక్రమ సంబంధం, కూడబలుక్కుని ప్రియుడిని చంపేసారు, ఎందుకు?
ఇద్దరు వివాహిత మహిళలతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి వారి చేతుల్లోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. తమిళనాడులోని మీనంబాక్కం విమానాశ్రయానికి సమీపంలో వుండే పల్లవరంలో ఈ దారుణం జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మీనంబాక్కం సమీపంలోని త్రిసూలం ప్రాంతానికి చెందిన 22 ఏళ్ల సెల్వకుమార్ భవన కార్మికుడుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి పాతపల్లవరంలోని పచ్చయమ్మన్ కోయిల్ వీధికి చెందిన వివాహిత మహిళ రీనాతో పాటు ఆమె స్నేహితురాలు రజితలతో వివాహేతర సంబంధం వుంది.
సెల్వకుమార్ ఈ ఇరువురు మహిళలతో తరచూ ఏకాంతంగా గడుపుతూ వుండేవాడు. ఐతే భవన నిర్మాణ పని పూర్తి కాగానే పూటుగా మద్యం సేవించి రీనా, రజితలతో గొడవకు దిగేవాడు. ఈ గొడవ కాస్తా అప్పుడప్పుడు భౌతిక దాడులకు కూడా దారితీస్తుండేవి. తమపై ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తున్న సెల్వకుమార్ పైన ఇద్దరు వివాహిత స్త్రీలు తీవ్ర ఆగ్రహం పెట్టుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో తమవద్దకు ఇక రావద్దని అతడికి ముఖం మీదే చెప్పేసారు. ఐనా అతడు వారిద్దర్నీ వదల్లేదు. దీనితో ఇక అతడి అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులకు అతడిని హత్య చేయాలని పురమాయించారు. జనవరి 14 రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో అతడు రీనా,రజితలతో గొడవ పడుతున్నాడు. ఆ సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా కత్తులతో సెల్వకుమార్ పైన దాడి చేసారు. తీవ్రంగా గాయపడిన సెల్వకుమార్ ను తాంబరం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అతడి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా వుండటంతో చెన్నై ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స తీసుకుంటూ అతడు మరణించాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.