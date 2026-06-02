గుర్రపు స్వారీ పేరుతో బాలికకు లైంగిక వేధింపులు
చెన్నైలోని మెరీనా బీచ్లో గుర్రపు స్వారీ పేరుతో ఓ మైనర్ బాలికను లైంగికంగా వేధించిన ఓ మైనర్ బాలుడిని స్థానిక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. చెన్నై పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకరు.. చెన్నై సమీపంలోని తాంబరంకు చెందిన దంపతులు శనివారం రాత్రి చెన్నై మెరీనా బీచ్కు తమ ఆరేళ్ల కుమార్తెను తీసుకొచ్చారు. ఆ బాలిక గుర్రపు చేస్తానని అడగడంతో బీచ్లో ఉన్న గుర్రపు స్వారీ చేయించే బాలుడితో తమ కుమార్తెను కొంచెం దూరం తీసుకెళ్లాలని కోరారు.
దీంతో ఆ బాలికను గుర్రంపై కూర్చోబెట్టుకుని చీకటి ఉన్న ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లాడు. దీన్ని గమనించిన బాలిక తల్లిదండ్రులు అంతదూరం ఎందుకు తీసుకెళ్లావని ప్రశ్నించారు. ఆ తర్వాత తమ కుమార్తెను ప్రశ్నించగా, ఆ బాలిక జరిగిన విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. దీంతో స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరిపి 16 యేళ్ల బాలుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ట్విట్టర్ ఖాతా బ్లాక్ ... ఎందుకో తెలుసా?
సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనంగా మారిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఎక్స్ ఖాతాను భారత్లో నిలిపివేశారు. అనధికారిక పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ను ప్రారంభించిన వారం రోజుల్లోనే తమ ఎక్స్ ఖాతాను నిలిపివేశారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే తెలిపారు.
ఎక్స్ ఖాతా నిలిపివేసే సమయానికి ఆ ఖాతాకు దాదాపు రెండు లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు, కేవలం ఐదు రోజుల వ్యవధిలోనే సీజేపీకి చెందిన ఇన్స్టా ఖాతాను 14 మిలియన్ల మందికి పైగా ఫాలో అవుతుండటం గమనార్హం. సీజేపీ పేరిట వెబ్సైట్ కూడా ప్రారంభించారు.
కొంత మంది యువకులను బొద్దింకలతో పోల్చుతూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన విషయం తెలిసిందే. ఆయన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే సటైరికల్గా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనే వేదిక పుట్టుకొచ్చింది.
ఈ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ను అభిజీత్ దీప్కే అనే యువకుడు ప్రారంభించారు. అమెరికాలో బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో ఇటీవలే పబ్లిక్ రిలేషన్స్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. ఈ పార్టీలో చేరేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు, మేనిఫెస్టో, విజన్ను తమ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు.
ఫ్లాట్ బెల్లీ కోసం అష్టకష్టాలు పడ్డాను.. చివరికి పొట్ట కింది కొవ్వు వుంటే మంచిది గ్రహించాను
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
Nikhil: వియత్నాంలో యుద్ధ విన్యాసాలు నేర్చుకుని స్వయంభూ తో సిద్ధంగా వున్న నిఖిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ‘రా రా ధీవరా’ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Mahesh Babu : తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏకైక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ను లాంచ్ చేయనున్న ఏఎంబీ సినిమాస్
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
Gunasekhar: హీరోల కోసం కథ రాయడం మానేయాలి : డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్
డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్ తన విభిన్న కథనాలు, మేకింగ్, టేకింగ్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ‘చూడాలని వుంది’, ‘ఒక్కడు’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను ఇచ్చిన గుణ శేఖర్ రీసెంట్గా ‘యుఫోరియా’ అంటూ న్యూ ఏజ్ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ‘యుఫోరియా’ చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. పుట్టిన రోజు (జూన్ 2) సందర్భంగా గుణ శేఖర్ మీడియాతో తన సినీ జర్నీకి సంబంధించిన విశేషాలెన్నో పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పిన సంగతులివే..
Shalini: సింగ్ గీతం లో విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాను. మాటే పాటగా మారే కథ ఇది : శాలిని కొండెపుడి
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.