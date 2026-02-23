కన్నబిడ్డకు నిద్రమాత్రలిచ్చి.. ప్రియుడితో అత్యాచారం చేయించింది..
వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్నతల్లి అకృత్యానికి పాల్పడింది. భర్త సెక్యూరిటీ పనిచేస్తూ వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ఇంటికి వస్తుండటంతో, నిందితురాలైన తల్లి దక్షిణామూర్తి (50) అనే వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుంది. దీనిని కుమార్తె వ్యతిరేకించడమే ఆమె చేసిన పాపమైంది. గత నెల 3వ తేదీన కుమార్తెకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో, తల్లి ఆమెకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చింది.
యువతి స్పృహ కోల్పోయిన సమయంలో ప్రియుడిని పిలిపించి ఆమెపై అత్యాచారం చేయించింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 23వ తేదీన అదే విధంగా దారుణానికి ఒడిగట్టగా, ఈసారి యువతి స్పృహలోకి వచ్చి గట్టిగా కేకలు వేసింది. దీంతో భయపడిన తల్లి ఆమెను బయటకు రాకుండా గదిలో వేసి తాళం వేసింది.
అక్కడి నుంచి ఎలాగోలా తప్పించుకున్న యువతి, తిరువణ్ణామలైలోని తన బంధువుల ఇంటికి చేరుకుని జరిగిన ఘోరాన్ని వివరించింది. తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్న ఆమెను బంధువులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, యువతి గర్భం దాల్చినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
ఈ ఘటనపై సెయ్యారు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, ఘటన జరిగిన ప్రాంతం వడపళని కావడంతో కేసును అక్కడికి బదిలీ చేశారు. పోలీసులు ఆదివారం నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కన్నతల్లే కాలయముడిలా మారి కూతురి జీవితాన్ని నాశనం చేయడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.