రీల్స్ చూస్తుండగా ఇంటర్నెట్ అంతరాయం - మనస్తాపంతో మహిళ ఆత్మహత్య
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని కోర్బా జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడానికి గల కారణాలను చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికీ నవ్వురాక తప్పదు. మహిళ రీల్స్ చూస్తుండగా, ఇంటర్నెట్కు అంతరాయం కలిగింది. దీంతో దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆ మహిళ ప్రాణాలు తీసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కోర్బా జిల్లాలోని కేరకఛార్ గ్రామానికి చెందిన మంగ్లో బాయి సారథి (52) అనే మహిళ ఈ నెల 5న పురుగుల మందు తాగింది. దీంతో అపస్మారకస్థితిలోకి జారుకున్న ఆ మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, అక్కడ ఆమె చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతురాలికి ఫోనులో రీల్స్, టీవీ సీరియల్స్ చూసే అలవాటు ఉందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
శనివారం మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తూ వీడియోలు చూస్తుండగా, నెట్వర్క్ సమస్యతో అవి మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె ఫోన్ను నేలకేసి కొట్టి, గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. కొంతసేపటి తర్వాత ఆమె బయటకు వచ్చి వాంతులు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది. గదిలో పురుగుల మందు డబ్బా ఖాళీగా కనిపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.
వెంటనే ఆమెను మొదట స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి, అక్కడి నుంచి కోర్బాలోని మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలాలను రికార్డ్ చేశారు. కేవలం నెట్వర్క్ సమస్యలే ఈ ఆత్మహత్యకు కారణమా? లేక ఇతర అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.