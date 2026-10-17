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  4. Child Dies After Pistol Goes Off At His Home In Jharkhand
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (19:34 IST)

బాలుడి చేతిలో పిస్టల్.. మామయ్య ఎందుకిచ్చాడు.. పేలిపోయింది.. చివరికి?

gunshot
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (19:34 IST)
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జార్ఖండ్‌లోని బొకారో ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. బాలుడికి అతని మామయ్య ఇచ్చిన పిస్టల్ అనుకోకుండా పేలడంతో ఆ చిన్నారి మరణించాడు. మూడున్నరేళ్ల సాహిల్ రామ్ మరణంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన శనివారం బొకారోలోని మరాఫారీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న కల్నల్ మార్కెట్, రాంచీ మొహల్లా ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది.
 
అది నిజమైన పిస్టల్ అని తమకు తెలియదని సాహిల్ తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వాడు కేవలం చాక్లెట్ అడిగాడు, కానీ ఇప్పుడు మా జీవితాలు కన్నీళ్లతో, దుఃఖంతో నిండిపోయాయని రోదించారు. బాలుడు ఇంట్లో ఆడుకుంటున్నప్పుడు, చాక్లెట్ అడగగా, అతని మామయ్య రాజేష్ కుమార్ దానికి బదులుగా పిస్టల్‌ను చేతికి ఇచ్చాడు.
 
అయితే, ఆ ఆయుధం అకస్మాత్తుగా పేలడంతో, బుల్లెట్ నేరుగా బాలుడి తలకు తగిలింది. సాహిల్ రక్తపు మడుగులో పడి ఉండటాన్ని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనతో కేకలు వేశారు. వెంటనే వారు బాలుడిని బొకారో జనరల్ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అక్కడ పరిస్థితి విషమించడంతో, అతడిని చాస్‌లోని ముస్కాన్ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు.
 
వైద్య బృందం ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, బాలుడు చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. పోలీసులు పిస్టల్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత బాలుడి మామయ్య ఆసుపత్రి నుంచి పారిపోయాడు. పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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