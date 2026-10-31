క్లాస్ రూంలో బాల రాక్షసుడు, మూడో తరగతి చిన్నారిపై కిరాతక దాడి, వీడియో వైరల్
ఓ బాలుడు రాక్షసుడుగా మారి మూడవ తరగతి చిన్నారిని ఇటుకతో కొడుతూ కాలితో గొంతుపై తొక్కుతా అత్యంత కిరాతకంగా దాడి చేసాడు. ఈ ఘటనకి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ దారుణం హర్యానా లోని పంచకుల సెక్టార్ 20లో వున్న సంస్కృతి మోడల్ స్కూలులో జరిగింది.
చిన్నారి తలను టేబుల్ కేసి బాది ఆమె కిందపడగానే అతడు కాళ్లతో ఆమెను విచక్షణారహితంగా తన్నాడు. గొంతుపై కాళ్లతో తొక్కుతూ రాక్షసంగా దాడి చేసాడు. ఆ తర్వాత ఇటుకరాయి, ఫ్లవర్ పాట్ తెచ్చి వాటితో తీవ్రంగా కొట్టాడు. ఇటుక రాయిని తీసుకుని పదేపదే ఆమె తలపై కొడుతూ కర్కశంగా దాడి చేసాడు. చిన్నారిలో కదలిక లేకపోయేసరికి ఆమెను అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.
ఈ దారుణం అంతా పాఠశాలలోని సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. కాగా చావుబతుకల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఐతే పాఠశాలలో ఇలా పిల్లల్ని వదిలేసి సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
What the hell - oh my God This much of cruelty among kids … Panchkula of Haryana SENSITIVE VIDEO: హర్యానాలోని పంచకులలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సంస్కృతి మోడల్ స్కూల్లో మూడో తరగతి బాలుడు.. కేజీ విద్యార్థినిపై రాళ్లు, ఇటుక, ఫ్లవర్పాట్తో దాడి చేసినట్లు సమాచారం. తలపై బలంగా కొట్టడంతో బాలిక స్పృహ కోల్పోయింది. తీవ్ర గాయాలతో ఆమెను పీజీఐ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. పాఠశాలలో పర్యవేక్షణ లోపంపై ప్రశ్నలు తలెత్తగా.. పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.— Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) October 31, 2026