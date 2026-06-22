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  4. Chittoor : damodar family suicide in chittoor district after poisoning children
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (09:13 IST)

భార్య అనారోగ్యాన్ని తట్టుకోలేక బిడ్డలకు విషమిచ్చి చంపేసిన తండ్రి.. ఆపై తానుకూడా..

crime scene
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (09:12 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (09:13 IST)
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ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి హృదయ విదారక ఘటన ఒకటి చిత్తూరు రూరల్ మండలం, బంగారెడ్డి పల్లి గ్రామంలో వెలుగు చూసింది. భార్య అనారోగ్యాన్ని తట్టుకోలేక భర్త ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. మృతులను దామోదర్, ఆయన భార్య నిర్మల, కుమారుడు దిలీప్ (8వ తరగతి), కుమార్తె శ్రీవిద్య (6వ తరగతి)గా పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
కొంతకాలంగా నిర్మల తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో ఆమె పరిస్థితిని చూడలేకపోయిన దామోదర్.. భార్యకు, ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి, ఆపై తాను కూడా ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఘటనా స్థలంలో లభించిన ఆత్మహత్య లేఖలో తమ మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కాదని దామోదర్ పేర్కొన్నారు. అంత్యక్రియ ఖర్చుల కోసం ఏటీఎం కార్డుల్లో నగదు ఉందని, వాటిని వినియోగించుకోవాలని ఆయన ఆ లేఖలో కోరడం స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. 
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న చిత్తూరు రూరల్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. చిన్నారుల మరణం బంధువులను, గ్రామస్థులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించేందుకు కూడా కుటుంబంలో ఎవరూ మిగలకపోవడంతో స్థానికులే ముందునిలబడి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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ఠాగూర్

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