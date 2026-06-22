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భార్య అనారోగ్యాన్ని తట్టుకోలేక బిడ్డలకు విషమిచ్చి చంపేసిన తండ్రి.. ఆపై తానుకూడా..
ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి హృదయ విదారక ఘటన ఒకటి చిత్తూరు రూరల్ మండలం, బంగారెడ్డి పల్లి గ్రామంలో వెలుగు చూసింది. భార్య అనారోగ్యాన్ని తట్టుకోలేక భర్త ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. మృతులను దామోదర్, ఆయన భార్య నిర్మల, కుమారుడు దిలీప్ (8వ తరగతి), కుమార్తె శ్రీవిద్య (6వ తరగతి)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
కొంతకాలంగా నిర్మల తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో ఆమె పరిస్థితిని చూడలేకపోయిన దామోదర్.. భార్యకు, ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి, ఆపై తాను కూడా ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఘటనా స్థలంలో లభించిన ఆత్మహత్య లేఖలో తమ మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కాదని దామోదర్ పేర్కొన్నారు. అంత్యక్రియ ఖర్చుల కోసం ఏటీఎం కార్డుల్లో నగదు ఉందని, వాటిని వినియోగించుకోవాలని ఆయన ఆ లేఖలో కోరడం స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న చిత్తూరు రూరల్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. చిన్నారుల మరణం బంధువులను, గ్రామస్థులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించేందుకు కూడా కుటుంబంలో ఎవరూ మిగలకపోవడంతో స్థానికులే ముందునిలబడి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
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Mamitha Baiju: విశ్వనాథ్ & సన్స్ తో జెంజీ పాత్ర పోషించిన మమితా బైజు
కేరళలోని కిడంగూర్లో జూన్ 22, 2001న జన్మించిన ఈ నటి, 2017లో వచ్చిన 'సర్వోపరి పాలక్కారన్' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు సైకాలజీ చదివారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'ప్రేమలు'లో ఉత్సాహభరితమైన రీను పాత్రతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె ఆకర్షణ 2025లో వచ్చిన 'డ్యూడ్' వంటి తమిళ విజయాలకు, అలాగే 2026లో సూర్య, విజయ్, ధనుష్లతో రాబోయే బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు దారితీసింది.
Toxic : యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో టాక్సిక్ .రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్
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