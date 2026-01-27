స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి.. వ్యక్తి మృతి
క్షణికావేశానికి లోనైన టెక్కీ హంతకుడిగా మారాడు. సిగరెట్ లైటర్ కోసం మొదలైన గొడవ ప్రాణాన్ని బలిగొంది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ సమీపంలో ఉన్న కమ్మసంద్రలో ఆదివారం రాత్రి ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వీరసంద్రకు చెందిన ప్రశాంత్ (33), విజ్ఞాన్ నగర్కు చెందిన రోషన్ హెగ్డే (36) మంచి స్నేహితులు. ప్రశాంత్ బాడీబిల్డర్గా పనిచేస్తుండగా, రోషన్ ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్.
ఆదివారం కమ్మసంద్రలో జరిగిన ఓ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్న వీరిద్దరూ, మరికొందరు స్నేహితులతో కలిసి మ్యాచ్ అనంతరం సమీపంలోని మైదానంలో మద్యం సేవించారు. రాత్రి సుమారు 9:30 గంటల సమయంలో సిగరెట్ లైటర్ విషయమై ప్రశాంత్, రోషన్ మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది.
ఈ గొడవ కాస్తా పెద్దదై, ఇద్దరూ బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలో రోషన్ నాలుకకు గాయమైంది. తీవ్ర ఆగ్రహంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు రోషన్ తన టాటా సఫారీ ఎస్యూవీ కారు ఎక్కాడు. ప్రశాంత్ కారుకు వేలాడుతూ వెంబడించినా పట్టించుకోలేదు.
కారు ఆపమని ప్రశాంత్ వేడుకుంటున్నా రోషన్ పట్టించుకోలేదు. సుమారు 400 నుంచి 600 మీటర్ల దూరం వరకు కారును వేగంగా, ప్రమాదకరంగా నడిపాడు. ఆ తర్వాత ఉద్దేశపూర్వకంగానే మొదట ఓ కాంపౌండ్ గోడను, ఆ వెంటనే రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టాడు.
ఈ ఘటనలో ప్రశాంత్ తలకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నాలుకకు గాయంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన రోషన్ను, చికిత్స అనంతరం పోలీసులు సోమవారం అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.