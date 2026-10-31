ప్రేమించలేదని ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి చేసిన ఉన్మాది
అనంతపురం జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తనను ప్రేమించలేదన్న అక్కసుతో ఓ విద్యార్థినిపై ఉన్మాది చెట్లను కోసే ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో బాలిక గొంతు, ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో చాలా తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. దీంతో ఆ బాలిక కొనఊపిరితో పోరాడుతూ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. శనివారం జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బాలిక పదో తరగతి చదువుతోంది. ఆ బాలిక ప్రేమించకపోవడంతో ఆమెను అంతమొదించాలని నిర్ణయించుకున్న కిరాతకుడు... విద్యార్థినిపై ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆమెపై దాడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించి మరో విద్యార్థిని కూడా గాయపడింది. ఈ ఘటనతో పాఠశాలలోని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
వెంటనే అప్రమత్తమైన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. వివరాలు సేకరించి, కేసు నమోదు చేశారు. ఈ దాడి తర్వాత నిందితుడు పారిపోగా, ఆ ఉన్మాది కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాలికను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
పాఠశాలలో మరమ్మతు పనులు జరుగుతున్నాయని, నిందితుడు స్కూల్లోకి వస్తున్న సమయంలో ఉపాధ్యాయులు గమనించినప్పటికీ వర్కర్ అనుకుని ఆపలేదు. ఈ ఘటన జరిగినపుడు తరగతి గదిలో టీచర్ ఉన్నట్ట తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తి వయసు 25-30 మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు. సరిగా గమనించే లోపే ఉన్మాది పారిపోయాడని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ దాడికి పాల్పడిన ఉన్మాది బాలికకు సమీప బంధువేనని స్థానికులు చెబుతున్నారు.