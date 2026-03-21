మాజీ డీజీపీ మనవరాలికి సైబర్ నేరగాళ్ల టోకరా - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహా
ప్రముఖ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త, ఓ మాజీ డీజీపీ మనవరాలు దివ్యారెడ్డికి సైబర్ నేరగాళ్లు టోకరా వేశారు. ఆమె బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.1.20 కోట్లు టోకరా వేశారు. దివ్యారెడ్డి ఏకంగా 18 కంపెనీలకు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఆమెతో పాటు అకౌంటెంట్ను మోసం చేశారు. ఈ నెల 13న దివ్యారెడ్డి పేరు, ఫొటోతో ఉన్న వాట్సప్ ఖాతా నుంచి అకౌంటెంట్కు మెసేజ్ వచ్చింది. తాను మీటింగ్లో ఉన్నానని, తానుప్పిన ఖాతాకు రూ.1.20 కోట్లు పంపాలని అందులో ఉంది. దీంతో అకౌంటెంట్ ఆ డబ్బును పంపారు.
ఈ నెల 17వ తేదీన మరోసారి డబ్బు పంపాలంటూ వాట్సప్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో డబ్బులు పంపేందుకు చెక్ అప్రూవల్ కోసం డైరెక్టర్ను అకౌంటెంట్ సంప్రదించారు. గతంలో చేసిన రూ.1.20 కోట్ల లావాదేవి వివరాలను అకౌంటెంట్ చెప్పారు. దీంతో షాక్కు గురైన దివ్యారెడ్డి... దాని నుంచి తేరుకుని తాను ఎవరికీ డబ్బు పంపమని చెప్పలేదని స్పష్టతనిచ్చారు. దీంతో వెంటనే బాధితులు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసులు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులపై ఐపీసీ, ఐటీ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నేరగాళ్లు ఉపయోగించిన బ్యాంకు ఖాతాలు, డిజిటల్ ఆధారాలను ట్రేస్ జేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తుల పేర్లతో జరగుతున్న ఇలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నగదు లావాదేవీలకు ముందు ఫోన్ ద్వారా ధృవీకరించుకోవాలని పోలీసులు సలహా ఇస్తున్నారు.