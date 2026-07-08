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కారుణ్య ఉద్యోగం కోసం కన్నతల్లినే చంపేసిన కుమార్తె... ఎక్కడ?
తండ్రి మరణానంతరం ఇచ్చే కారుణ్య ఉద్యోగం కోసం ఓ కుమార్తె ఏకంగా కన్నతల్లిని హతమార్చింది. తండ్రి ఉద్యోగంతో పాటు ఆస్తి మొత్తం తనకే దక్కాలన్న దుర్బుద్ధితో ఆ యువతి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ప్రతాప్ నగర్లో వెలుగు చూసిన ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
పోలీసుల కథనం మేరకు... ప్రతాప్ నగర్లో ఈ నెల 23వ తేదీన రవీంద్రనగర్కు చెందిన నీరజ్ శర్మ(45) అనే మహిళ కారు ఢీకొనడంతో మృతి చెందింది. ఈ ప్రమాదంపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె సోదరుడు రాకేశ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. యేడాది క్రితం భర్త మరణించగా కారుణ్య నియామకం కింద కోర్టులో ఎల్డీసీగా నీరజ్ శర్మ ఉద్యోగం పొందారు.
ఆ ఉద్యోగం తనకు దక్కాలని కుమార్తె ఆయుషి శర్మ ఆశించింది. తల్లి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆగ్రహించింది. దీంతో పాటు కుటుంబ ఆస్తిని కూడా దక్కించుకునేందుకు తమ సమీప బంధువులు ఆరుగురితో కలిసి కుట్రపన్నింది. దర్యాప్తులో కుట్రను ఛేదించిన పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. మరొకరు పరారీలో ఉన్నారని డీసీపీ రంజిత్ శర్మ వెల్లడించారు.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.