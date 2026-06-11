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పెళ్లైనా మరో యువకుడితో కుమార్తె: శ్రీకాకుళం తీసుకెళ్లి చంపేసిన తల్లి, తాతయ్య, వీడియో
శ్రీకాకుళం టెక్కలి మండలం సొర్లిగాం గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఇప్పటికే పెళ్లయి నాలుగేళ్ల బాబు వున్నప్పటికీ వేరే వ్యక్తిని పెళ్లాడుతానంటూ మొండికేసిన కుమార్తెను కన్నతల్లి కడతేర్చింది. పరువు పోతుందన్న కారణంతో ఆమెను హైదరాబాదు నుంచి పిలుచుని వెళ్లి మరీ హత్య చేసింది ఆ తల్లి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. దుంపల హరిణికి డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో తన మేనమామ దంతేశ్వర రావుతో ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి నాలుగేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. భర్త శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే సచివాలయ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు.
ఐతే డిగ్రీ పూర్తి చేసిన హరిణి గ్రూప్స్ శిక్షణకు తల్లిదండ్రులతో కలిసి హైదరాబాదు వెళ్లింది కానీ ఇంట్లో తన స్టడీపైన దృష్టి పెట్టలేకపోవడంతో ఓ హాస్టల్లో వుండి చదువుకోవాలనుకుంది. ఇలా చదువుకుంటున్న సమయంలోనే స్టడీ సెంటర్లో ఆమెకి నాగేంద్ర అనే యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. అది కాస్త వారిమధ్య ప్రేమకు దారితీసింది. ఐతే కుమార్తె ప్రవర్తనలో మార్పు రావడం గమనించిన తల్లి ఆమెను గట్టిగా నిలదీసింది.
దీనితో హరిణి... తను నాగేంద్రను పెళ్లి చేసుకుంటానని తల్లికి చెప్పడమే కాకుండా బాలానగర్ పోలీసు స్టేషనులో కూడా ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్త నుంచి విడాకులు కావాలని కూడా కోరింది. ఇదంతా తెలుసుకున్న తల్లి, ఆమె తాతయ్యలు హరిణి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని శ్రీకాకుళం తీసుకుని వెళ్లారు. భర్తతో విడాకులు ఇప్పిస్తామని ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు. మే నెల 31 అర్థరాత్రి హరిణి మంచంపై నిద్రపోతుండగా ఆమె కాళ్లను తల్లి గట్టిగా పట్టుకోగా, తాతయ్య ఇనుప రాడ్డుతో గట్టిగా మోది చంపేసాడు.
అనంతరం తమ కుమార్తెకి గుండెపోటుతో చనిపోయిందని చెప్పి అర్థరాత్రి వేళ మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తరలించి దహనం కూడా చేసారు. ఇక తాము పోలీసులకు దొరకబోమని అనుకున్నారు కానీ హరిణి పంపిన ఓ వీడియో వాళ్లను పూర్తిగా పట్టించేసింది. దీనితో తల్లిని, హరిణి భర్తను, తాతయ్యను అరెస్ట్ చేసారు.
శ్రీకాకుళంలో కూతురిని చంపిన కన్నతల్లి, భర్త..!— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) June 11, 2026
శ్రీకాకుళం జిల్లా సొర్లిగాంలో జరిగిన ఓ దారుణ పరువు హత్య ‘శక్తి యాప్’ వల్ల వెలుగుచూసింది. గ్రూప్-1 శిక్షణ పొందుతున్న దుంపల హరిణి (24), భర్తకు విడాకులిచ్చి మరో వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంది. దీనికి కక్ష పెంచుకున్న కన్నతల్లి, భర్త,… pic.twitter.com/iCXxFFOW4s
హరిణి వీడియోలో ఏం చెప్పింది...
నన్ను ఇంట్లో లాక్ చేసారు. నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాదులోనే. సెటిల్మెంట్ అని చెప్పి శ్రీకాకుళం తీసుకొచ్చారు. మే నెలలో నాపై భౌతిక దాడి చేసారు. చివరిసారిగా నేను వెళ్తున్నా, నేను రాకపోతే నాకు హెల్ప్ చేయండి. ఒకవేళ నా ఫోన్ స్విచాఫ్ అయినా... జూన్ 5 లోపుగా నేను రాకపోతే ఏదో జరగరానిది జరిగినట్లేనని పరిగణించండి అంటూ పోలీసులకు తెలుపుతూ వీడియో పంపింది. ఇదే కీలక ఆధారంగా మారింది.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.
రామ్ చరణ్కి మైనర్ సర్జరీ.. మూడు నెలల పాటు సినిమాలకు బ్రేక్
పెద్ది చిత్రం థియేటర్లలో తన మొదటి వారాన్ని పూర్తి చేసుకునే దశకు చేరుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం స్థిరమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తుండగా, ఇందులోని తీవ్రమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో గాయపడిన తన చేతికి చికిత్స నిమిత్తం రామ్ చరణ్ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకోనున్నట్లు సమాచారం. పెద్ది చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో చెర్రీ ఎముక విరిగినట్లు సమాచారం. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
Rajamouli: సింగ్ గీతం కథ 30ఏళ్ళనాడు కీరవాణి ద్వారా విన్నా : ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
థియేటర్లలోకి రాకముందే ‘సింగ్ గీతం’ కథ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిపై బలమైన ముద్ర వేసింది. నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్, సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో జరిగిన ప్రత్యేక సంభాషణలో రాజమౌళి, లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విజన్, అలాగే ఈ యూనిక్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.