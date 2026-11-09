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  4. dinner-time argument over a vegetable cooked at home allegedly ended in murder in Ahmedabad's Naroda
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (12:49 IST)

కూర రుచిగా లేదన్న భర్త.. కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన భార్య

nirmala kharandi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (12:49 IST)
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గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కూర రుచిగా లేదన్నాడని కట్టుకున్న భర్తను భార్య కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. నిందితురాలిని నిర్మలా ఖరాడి (34)గాను, మృతుడిని దిలీప్ ఖరాడి (39)గా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
అహ్మదాబాద్ నరోడా ప్రాంతంలోని దిలీప్ ఖరాడి, నిర్మలా ఖరాడి అనే దంపతులు ఉన్నారు. మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగి అయిన దిలీప్ ప్రస్తుతం జఎండీసీలో కాంట్రాక్ట్ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నారు. పని ముగించుకుని రాత్రి ఇంటికి వెళ్లాక, భర్తకు నిర్మలా ఖరాండి భోజనం వడ్డించింది. అయితే, కూర రుచిగా లేదని భర్త చెప్పడంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. 
 
ఈ గొడవ తీవ్రరూపం దాల్చడంతో నిగ్రహం కోల్పోయిన భార్య... వంట గదిలోని కత్తి తీసుకొచ్చి భర్తపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన దిలీప్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిర్మలను అరెస్టు చేశారు. కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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