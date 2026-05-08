మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?
మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ సతీమణి సునంద (55), శుక్రవారం జూబ్లీ హిల్స్లోని ప్రశాసన్ నగర్లో ఉన్న వారి నివాసంలో హత్యకు గురై కనిపించారు. ఈ నేరంలో ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకుడి ప్రమేయం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తుండగా, ప్రాథమిక నివేదికలు మాత్రం ఏదైనా ముఠాతో సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నాయి.
సీనియర్ అధికారులు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. దర్యాప్తు అధికారులు నిందితులను గుర్తించడానికి వీలుగా ఆధారాలను సేకరించేందుకు, క్లూస్ టీమ్ వేలిముద్రల నిపుణులను ఘటనా స్థలానికి పంపించారు.
నేరం చేసిన అనంతరం, నిందితులు బంగారం, నగదుతో పరారైనట్లు సమాచారం. ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించిన ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, ఈ ఘటనలో నేపాలీ ముఠా సభ్యుల ప్రమేయం ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. నిందితులపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుండటంతో, మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.