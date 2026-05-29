రాజస్థాన్లో దారుణం : నలుగురిని హత్య చేసి దహనం చేసిన మాజీ సర్పంచ్ మొదటి భార్య
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. రాష్ట్రంలోని అజ్మేర్ సమీపంలో గురువారం ఓ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారులో మంటలు చెలరేగడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమీపంలోని పొలాల్లో కత్తి గాట్లతో మరో మృతదేహం పడివుంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకు్న పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో మృతులను మాజీ సర్పంచ్ రామ్ సింగ్ చౌదరి, ఆయన తల్లి, ఆయన రెండో బార్య, మేనకోడలుగా గుర్తించారు. అయితే, దర్యాప్తు క్రమంలో నివ్వెరపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మాజీ సర్పంచ్ మొదటి భార్య సునీతనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు తేలింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రామ్ సింగ్, సునీతకు 2005లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. సునీతకు ఇష్టం లేకుండా రామ్సింగ్ మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ విషయంపై వీరి మధ్య నిత్యం గొడవలు జరిగేవి. బుధవారం కూడా వీరి మధ్య పెద్ద చోటుచేసుకుంది. దీంతో కుమార్తె సరిత, మైనర్ కుమారుడితో కలిసి రామ్సింగ్ను హత్య చేసేందుకు సునీత ప్లాన్ వేసింది.
ఇందుకోసం ఆన్లైన్లో ముందుగానే కత్తిని కూడా కొనుగోలు చేసింది. అదే రోజు రాత్రి నిద్రిస్తున్న రామ్ సింగ్పై దాడి చేసి కత్తితో పొడిచి చంపేశారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన వారిని కూడా హత్య చేశారు. దీన్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు.. మృతదేహాలను కారులోకి ఎక్కించి ఇంటికి దూరంగా తీసుకెళ్లి నిప్పంటించారు. కాలిపోవడానికి ముందే బాధితులు చనిపోయినట్లు ఫారెన్సిక్ రిపోర్టులో తేలింది. దర్యాప్తు క్రమంలో మైనర్ బాలుడు కూడా నేరాన్ని అంగీకరించాడు. దీంతో పోలీసులు సునీత, ఆమె కుమార్తెతో పాటు ఆ బాలుడిని అరెస్టు చేశారు.
ఈ కేసు దర్యాప్తు సందర్భంగా పోలీసులు బాధితుల ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో సునీత ఏమీ తెలియదనట్లు.. గుండెలు బాదుకుంటూ రోదించిందని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో తొలుత ఆమెపై అనుమానం రాలేదని వెల్లడించారు. అయితే, చివరకు హత్య చేసింది ఆమేనని దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు.
హైదరాబాద్లో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ : సునీల్ నారంగ్

సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.