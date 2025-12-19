అల్లుడుతో అత్త వివాహేతర సంబంధం, భర్తను చంపేసింది
ఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలకు చెందిన నేరాలు క్రమంగా ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సంబంధాల్లో ఇరుక్కున్నవారు ఎవరో ఒకరిని హత్య చేసేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటన నంద్యాలలో వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నంద్యాల శివారులో వుండే నందమూరి నగరులో గుర్రప్ప-సుభద్రాలకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వీరిలో పెద్ద కుమార్తెకి ఐదు నెలల క్రితం వివాహం జరిపించారు. ఐతే వివాహం జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత నుంచి సుభద్ర ప్రవర్తనలో తేడా కనిపించింది. చీటికిమాటికి అల్లుడిని ఇంటికి రప్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అల్లుడితో అత్త వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నది. ఇది కాస్తా గుర్రప్ప గమనించాడు. తీరు మార్చుకోవాలంటూ గట్టిగా హెచ్చరించాడు.
తమ బంధానికి అడ్డు తగులుతున్న గుర్రప్పను ఎలాగైనా తొలగించుకోవాలనుకున్న సుభద్ర అదను కోసం వేచి చూస్తోంది. ఇంతలో డిశెంబరు 17 రాత్రి గుర్రప్ప పూటుగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు. అన్నం తినేసి గురకలు పెడుతూ నిద్రపోయాడు. వెంటనే సుభద్ర అల్లుడికి ఫోన్ చేసింది. అతడు రాగానే ఇంట్లో స్పీకర్ వైర్లు తీసుకుని గుర్రప్ప మెడకు గట్టిగా బిగించాడు. రెండు కాళ్లను సుభద్ర గట్టిగా కట్టేసింది. అలా ఇద్దరూ కలిసి హత్య చేసారు.
ఆ సమయంలో తమ ఇద్దరు కూతుళ్లు ఆ దారుణాన్ని కళ్లారా చూసి ఏడ్చారు. వారిని మౌనంగా వుండాలని, గట్టిగా అరిచినా, నిజం చెప్పినా పెద్దక్కను కూడా ఇలాగే చంపేస్తామంటూ అత్త, అల్లుడు ఇద్దరూ కలిసి వారిని బెదిరించారు. దీనితో పిల్లలిద్దరూ మౌనం దాల్చారు. తెల్లవారగానే మా ఆయన చనిపోయాడంటూ సుభద్ర పెద్దగా కేకలు వేస్తూ ఏడవడం ప్రారంభించింది. ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చి రాత్రి దాకా బాగానే వున్నాడు కదా ఎలా చనిపోయాడంటూ గుర్రప్ప మృతదేహాన్ని నిశితంగా గమనించారు. మెడపై గాయాలు కనబడటంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేపట్టడంతో వాస్తవాన్ని అంగీకరించారు అత్తాఅల్లుళ్లిద్దరూ. వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.