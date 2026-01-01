వివాహేతర సంబంధం: వివాహిత కోసం పాత ప్రియుడిని చంపేసిన కొత్త ప్రియుడు
గత నెల డిశెంబరు 24 రాత్రి మొయినాబాద్ మండలం వెంకటాపూర్కి చెందిన 24 ఏళ్ల మహేశ్ కవేలిగూడ గ్రామంలోని ఓ వెంచర్లో దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ హత్య ఎవరు చేసారన్నది పోలీసులకు తొలుత అంతుబట్టలేదు. ఐతే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసులు కాస్తంత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడంతో తీగ దొరికింది.
అదేంటంటే... హతుడు మహేష్కు స్వగ్రామంలో భర్తతో విడిపోయి దూరంగా వుంటున్న ఓ వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం వున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. ఆమె ఎక్కడ వున్నదో ఆరా తీయగా, హైదరాబాదులోని బోరబండలో వుంటూ సిటీలోనే హౌస్ కీపింగ్ వర్క్ చేస్తోంది. ఇక్కడ ఆమెకి ఏడాది క్రితం రత్నం అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది.
ఐతే అంతకంటే ముందే తనకు మహేష్ అనే ప్రియుడు వున్నాడని చెప్పడం, మహేష్ ఈమె వద్దకు వచ్చి వెళ్లడం చూసిన రత్నం వివాహితకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. మహేష్ను వదలకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని హెచ్చరించాడు. అయినా మహేష్తో ఆమె సంబంధం సాగిస్తుండటంతో ఆ కక్షతోనే అతడిని చంపేసి వుంటాడని వివాహిత వెల్లడించింది. దాంతో రత్నంను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా తనే అతడిని హత్య చేసినట్లు అంగీకరించాడు.