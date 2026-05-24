బ్యాడ్మింటన్ ఆటగాడిని కిడ్నాప్ చేసి హింసించి చంపేసిన ప్రియురాలి ఫ్యామిలీ
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ రాష్ట్రస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటన హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో కలకలం రేపింది. ప్రియురాలి కుటుంబ సభ్యులో యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసి, మూడు రోజుల పాటు బంధించి, చిత్రహింసలు పెట్టి చంపినట్టు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు దీనిని పరువు హత్యగా అనుమానిస్తున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అల్వార్ జిల్లా సైద్పూర్ గ్రామానికి చెందిన మోనూ (21) అనే యువకుడు రాష్ట్రస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ ఆటగాడు. ఇటీవల వెల్లడైన ఇంటర్ పరీక్షల్లో 70 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత చెందాడు. ఫరీదాబాద్లోని టిగావ్కు చెందిన ఓ బాలికతో అతనికి ప్రేమ వ్యవహారం ఉంది. ఈ సంబంధం నచ్చని యువతి కుటుంబ సభ్యులు మే 17వ తేదీన మోనూను కిడ్నాప్ చేశారు.
మూడు రోజులపాటు అతడిని ఒకచోట బంధించి చిత్ర హింసలకు గురిచేసి తీవ్రంగా కొట్టినట్టు సమాచారం. మే 20వ తేదీన యువతి తండ్రి కుల్భూషణ్ ఇంటి బయట మెనూ తీవ్ర గాయాలతో పడివున్నాడని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఆ వెంటనే అక్కకడకు చేరుకున్న పోలీసులు మోనును ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.
గతంలో ఏప్రిల్ నెలోనూ మోనూ ఆ బాలికతో కలిసి పారిపోయాడని, అపుడు యువతి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదైందని పోలీసులు వెల్లడించారు. మోనూ మరణం తర్వాత అతని కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు మేరకు.. కిడ్నాప్, హత్య తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబందించి ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు.
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...