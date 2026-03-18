అల్లుడే మామకు, భార్యకు నిప్పంటించాడా? అసలేం జరిగింది?
హనుమకొండలో దిగ్భ్రాంతికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హనుమకొండ జిల్లా, కాజీపేట మండలం పరిధిలోని కాడిపికొండలో గల రాజీవ్ గృహకల్పనలో బుధవారం ఉదయం ఒక అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో తండ్రీకూతుళ్లు సజీవ దహనమయ్యారు.
మృతులను రాజశేఖర్ (54), ఆయన కుమార్తె రాజశ్రీ (24) గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, తండ్రికి మంటలు అంటుకోగా, ఆయన్ని రక్షించే ప్రయత్నంలో కుమార్తె తీవ్రమైన కాలిన గాయాలకు గురయ్యారు. వీరిద్దరూ ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
అయితే, ఈ ఘటన ఇప్పుడు తీవ్ర మలుపు తిరిగింది; ఇందులో ఏదో కుట్ర దాగి ఉందని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు. రాజశ్రీ భర్తే వారికి నిప్పు అంటించడంలో ప్రమేయం కలిగి ఉండవచ్చని వారు ఆరోపించారు.
ఘటన జరిగిన సమయంలో, అతను పిల్లలతో కలిసి ఇంటి బయట ఉన్నట్లు, ఆ తర్వాత స్థానికులను అప్రమత్తం చేసినట్లు సమాచారం. పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి, ఆధారాలను సేకరించారు. కేసు నమోదు చేశారు.
అగ్ని ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి, అలాగే కుటుంబ సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.