నీ కొడుకు నీలా లేడు.. పోలికలు సరిపోవడం లేదన్న గ్రామస్తులు... కన్నకొడుకును కడతేర్చిన తండ్రి
నీ కొడుకు నీలా లేడు.. పోలికలు సరిపోవడం లేదు... అంటూ గ్రామస్తులు సూటిపోటి మాటలు అనసాగారు. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ కన్నతండ్రి కుమారుడిని హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఓ ప్లాన్ వేసుకున్నాడు. పాఠశాలలో చేర్పిస్తానని తీసుకెళ్లి నదిలో తోసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం కర్నాటక రాష్ట్రంలోని విజయపుర జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
విజయపుర జిల్లాలోని నాగరాణ గ్రామానికి చెందిన మల్లికార్జున అరికెరె అనే వ్యక్తి తన కుమారుడు సిద్ధార్థ(6)ను పాఠశాలలో చేర్పించే పేరిట మార్చి 16న ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లాడు. నేరుగా మహారాష్ట్రలోని కరాడ్ జిల్లా వడోలి వద్దకు వెళ్లి... ఎవరూ లేని సమయంలో కుమారుడిని కృష్ణానదిలోకి తోసేశాడు. కుమారుడు నీటిలో మునిగిపోయేదాకా చూసి, స్వగ్రామానికి వెనుదిరిగాడు. ఇంటికి చేరుకున్నాక సిద్ధార్థను సింధగి వద్ద ఓ పాఠశాలలో చేర్చించానని కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించాడు. అక్కడే హాస్టల్ కూడా ఉందని భార్య భాగ్యశ్రీకి చెప్పాడు. పది రోజులు అలా గడిచిపోయాయి.
ఈ నెల ఒకటో తేదీన సిద్దార్ద పుట్టిన రోజు కావడంతో ఇంటికి తీసుకురావాలని, కొత్తబట్టలు వేసి, కేక్ కట్ చేయిద్దామని భార్య కోరింది. ఇప్పుడెందుకు, బడిలో బాగున్నాడు కదా. అని మల్లికార్జున దాటవేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆమె కొడుకును తీసుకురావాల్సిందేనని పట్టుబట్టడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో భాగ్యశ్రీకి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు మల్లికార్జునను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా హత్య విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్ర పోలీసులకు విజయపుర ఎస్సీ లక్ష్మణ్ నింబరగి సమాచారం ఇచ్చి, గుర్తు తెలియని బాలుడి మృతదేహాల గురించి ఆరా తీశారు. మార్చి 18న కరాడ్ మసూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ బాలుడి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు అక్కడి పోలీసులు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలికల ఆధారంగా అది సిద్ధార్థదేనని ధ్రువీకరించామని ఎస్పీ సోమవారం మీడియాకు తెలిపారు.
బాలుడికి డీఎన్ఏ పరీక్షలు జరిపించాలని ఏడాది కాలంగా మల్లికార్జున కోరేవారని, ఈ విషయంలో దంపతుల మధ్య వాగ్వాదాలు జరిగేవని పోలీసులు తెలిపారు. తావరకెరె పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మల్లికార్జునను అరెస్టు చేశారు. తన కుమారుడిలో తన పోలికలు లేవంటూ గ్రామస్తులు సూటిపోటి మాటలు అనేవారనీ, దీంతో తన కుమారుడిని హత్య చేసినట్టు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో మల్లికార్జున వెల్లడించారు.